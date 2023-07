Ce mois de juillet 2023 est le plus chaud jamais enregistré sur Terre : “La question qui se pose est de savoir jusqu’à quand nous pouvons remonter”

Alors qu’il n’est pas encore terminé, le mois de juillet 2023 est déjà considéré comme le plus chaud enregistré depuis 1850. Tel est le résultat d’une analyse produite par le Pr. Karsten Haustein, un climatologue de l’Université de Leipzig. “Nous avons déjà toutes les données nécessaires pour pouvoir l’affirmer, explique en effet le chercheur, qui s’est basé sur les données préliminaires ainsi que sur les prévisions pour la fin du mois. Il est pratiquement certain que juillet 2023 sera de loin le mois de juillet le plus chaud, avec ~0,2°C (+/-0,1 °C) de plus que le record précédent”.