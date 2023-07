Non, le temps pourri en Belgique ne remet pas en cause le nouveau record de température mondiale pour juillet

Ce type de commentaire n’est pas rare lors de la publication d’articles touchant au climat, surtout en ce moment. En effet, pour certaines personnes, il est difficile de concilier le temps belge maussade de ces dernières semaines avec de nouveaux records de chaleur à l’échelle planétaire. La météo belge n’était en effet pas au rendez-vous en juillet : le mois était très légèrement plus frais que la normale et il a beaucoup plu. Les météorologues de l’IRM attendent en effet 21 jours de pluie sur le mois – soit sept de plus que la normale saisonnière -, même si la quantité de précipitation reste proche de la moyenne. Alors, comment expliquer le contraste prononcé entre ces différentes mesures ? La réponse est simple : il s’agit de deux échelles différentes.

Des indicateurs différents

Il faut faire la distinction entre ce qui se passe localement, par exemple dans un pays, et ce qui se passe à l’échelle mondiale. “Quand on parle de la température globale, c’est par définition une moyenne entre toutes les régions du monde”, explique Hugues Goosse, climatologue à l’UCLouvain. “Si vous avez quatre régions du monde qui ont des températures au-delà des normes, comme on voit Méditerranée, en Chine ou aux États-Unis. En contrepartie, vous avez quelques zones qui sont un peu moins chaudes avec des températures un petit peu moins élevées.” C’est en faisant la moyenne des données relevées à travers le monde que l’on obtient la température moyenne globale. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le service européen Copernicus, celle-ci s’élève à 16,95 °C pour les 23 premiers jours du mois de juillet… permettant d’ores et déjà de confirmer le nouveau record.

”Au-delà de ça, régionalement et localement, vous avez beaucoup de subtilités et beaucoup de changements”, poursuit le professeur, soulignant le rôle des courants océaniques et atmosphériques. C’est ce qui explique la météo belge de ces derniers temps. “Pourquoi est-ce qu’il fait pourri ? Parce qu’on a des vents d’ouest qui nous amènent de l’air frais océanique et des précipitations.”

guillement Ça n'a rien à voir avec le changement climatique global.

Et cette météo “pourrie” ne remet aucunement le changement climatique en cause. “C’est lié aux circonstances particulières de ce mois-ci, mais ça n’a rien à voir avec le changement climatique global. Ce sont deux choses différentes”, insiste le climatologue. On sait en effet depuis des dizaines d’années que le climat se réchauffe et que la température monte. “Ça fait 40 ans qu’on dit la même chose. L’avantage, c’est qu’on reste cohérent et que ça se vérifie”, lance notre interlocuteur, qui rappelle qu’il n’y a à ce jour “plus aucun argument scientifique” permettant de nier le changement climatique ou ses causes.

Une question d’intérêt

”Les indicateurs les plus fiables, comme la température globale, ne sont pas ceux qui intéressent les gens”, concède le Pr. Hugues Goosse. C’est assez logique, puisqu’on ne vit pas à l’échelle globale… mais en Belgique. Or, c’est précisément sur ces aspects que la climatologie doit encore progresser. “En plus de la température globale, ce sur quoi on travaille, c’est de pouvoir comprendre ces effets plus locaux qui eux influencent directement les gens et pour lesquels malheureusement, on a encore beaucoup d’incertitude”, explique-t-il. “Au niveau de toutes ces questions-là, il y a encore du travail à faire avant de pouvoir répondre précisément aux gens sur toutes les questions qu’ils se posent. Sans oublier le fait qu’on aura toujours des étés humides et secs en Belgique. Ça, ça ne changera pas tant que la Belgique aura la même position sur la Terre.”