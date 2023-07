Quelle origine, quelle probabilité de marée noire, quel risque pour la Belgique... Les questions sur le cargo en feu aux Pays-Bas

Le Fremantle Highway, dont la dérive est limitée par un remorqueur, se trouvait vendredi à 17 km de kilomètres au nord des îles Terschelling. Celles-ci font partie d’un ensemble de huit îles néerlandaises à cheval entre la mer des Wadden et la mer du Nord, au nord des Pays-Bas. La mer des Wadden a été déclarée patrimoine mondial de l’Unesco et possède une biodiversité de plus de 10 000 espèces.

Quels dégâts pour l'environnement ?

Si le cargo coule ou chavire, le risque est celui d’une “marée noire”. Les soutes du cargo contenaient environ 2800 tonnes de carburant. Sans compter l’essence présente dans les voitures, mais aussi les métaux lourds des batteries des autos, qui pourraient polluer l’eau. “Si le cargo coule, ce serait une catastrophe”, affirme à La Libre la biologiste Ellen Kuipers, de l’association environnementale locale Wadden Vereniging.

Entre autres, le pétrole issu du naufrage pourrait ainsi toucher le plumage des oiseaux et briser leur couche isolante, alors que la zone, très riche, sert justement d’aire de repos à de nombreux oiseaux en migration. On peut aussi évoquer les prédateurs en haut de la chaîne alimentaire, comme les phoques, susceptibles de consommer des animaux contaminés. “Le fond de la zone des Wadden se comporte comme une éponge car les vers y creusent de trous, le pétrole pourrait aussi pénétrer profondément dans le sol, avec des conséquences très durables”, continue la biologiste, selon qui le changement permanent des marées dans la zone rendrait aussi un nettoyage du pétrole très compliqué. “Il faudrait changer de machines, à certains moment nettoyer à la main…”

À lire aussi

“Je ne parlerais pas de ‘marée noire’, car pour l’Amoco Cadiz, on était face à 227 000 tonnes de pétrole, il ne s’agit pas ici d’un pétrolier, nous indique Christophe Logette, directeur du Cedre, centre d’expertise en pollutions accidentelles des eaux (Brest). Mais ce serait une pollution sévère, avec des dommages à l’environnement. On pourrait retrouver des boulettes ou des galettes de pétroles sur les côtes, ce qui impacterait en effet le plumage des oiseaux, par exemple. Le bateau est aussi sur des fonds peu profonds, avec donc beaucoup de biodiversité. En cas de pollution, on est aussi près des Côtes. Et même si le pétrole part au large, la Manche et la mer du Nord sont des milieux assez confinés”.

Le scénario du pire serait que l’incendie endommage tant le cargo, que celui-ci cède et chavire ou coule, créant une pollution. Ce risque est “non négligeable”, selon l’expert français, surtout vu la durée de l’incendie. Les points positifs sont la saison et le type de mer, plus cléments que dans un cas similaire où un bateau avait sombré après deux jours d’incendie, au milieu de l’Atlantique, en mars.

Localisation du cargo en feu. ©IPM

Un risque pour la Belgique ?

Un navire spécialisé dans le nettoyage des nappes pétrolières se trouve en permanence près du cargo en feu, si jamais une brèche avait lieu. “Cela peut être efficace surtout quand la mer est calme comme maintenant, mais cela ne récupère pas 100 % du pétrole”, dit Christophe Logette. Le but actuel vise à éloigner le plus possible le navire de la zone des Wadden. Mais le cargo ne pourra être remorqué qu’une fois l’incendie éteint.

Théoriquement, la Côte belge est à une distance atteignable par la potentielle marée noire. Anvers se trouve à 200 km à vol d'oiseau. "Cela peut voyager assez loin, le pétrole. Le dernier exemple qu'on a eu sur les côtes françaises, c'était une collision entr deux navires au nord de la Corse, et ce qui a été pollué c'est le littoral du Var. Ce sont des distances comparables entre le littoral belge et l'endroit où se trouve le cargo en feu", précise Christophe Logette.

Mais tout dépend des courants. Or, ceux-ci nous sont favorables, selon Ellen Kuipers. “Je ne pense pas que la Belgique serait touchée. Les courants vont majoritairement vers l’Est. En cas de forte tempête et que les vents sont plus forts que les courants, cela pourrait atteindre la Grande-Bretagne. Mais on s’attend à ce que cela se dirige vers l’Allemagne”.

À lire aussi

Quelle est l'origine du sinistre ?

La cause de l’incendie n'a pas été rendue publique. Selon le propriétaire japonais du navire, l’une des voitures électriques qui se trouvaient à bord pourrait être à l’origine du feu. La télévision privée RTL Nederland a publié jeudi un enregistrement d'une conversation par transmission radio des équipes de secours, datant du début des opérations de sauvetage mercredi, dans laquelle l'un de leurs membres indique que l'incendie s'est déclaré "dans la batterie d'une voiture électrique".

Le cargo transportait environ 4 000 voitures, dont 500 électriques. Les incendies sur les navires sont considérés comme l’un des plus grands problèmes de sécurité pour l’industrie du transport maritime. L’assureur Allianz relie ce risque à l’augmentation de marchandises expédiées avec des batteries, y compris les voitures électriques. Selon Allianz, les batteries peuvent s’enflammer si la fabrication n’est pas aux normes, elles sont endommagées ou à cause d’un court-circuit. “Les voitures électriques sont plus dangereuses en termes d’incendie parce qu’elles vont créer un feu à partir des batteries ions, donc de nature chimique. Ce feu a plus de mal à être maîtrisé ou éteint que les feux ‘traditionnels’”, précise l’expert Christophe Logette, qui évoque trois cas récents probables d’incendie de bateaux provoqué par des véhicules électriques.

Le Cere a d’ailleurs commencé à caractériser l'impact – “il y en a un, c'est certain” – sur la faune et la flore en cas d'immersion de batteries en milieu marin, car ils sont encore inconnus.