À Ramillies, la commune trouve la parade pour apaiser les tensions entre agriculteurs et néo-ruraux "qui pensaient trouver du calme à la campagne"

Composée à 80 % de terres dédiées à l’agriculture, cette localité rurale du Brabant wallon voit arriver, depuis une dizaine d’années particulièrement, de nouveaux habitants principalement venus des villes. “On connaissait une croissance de 12 % de nouveaux habitants en 2018”, commente Mireille Benoît, échevine de l’agriculture depuis les élections de cette année-là. Dans le même temps, le nombre d’agriculteurs a diminué et leurs exploitations se sont agrandies. Aujourd’hui, quelque 6 500 âmes peuplent Ramillies, dont une cinquantaine d’agriculteurs “seulement”. Seulement, car “avant, on avait tous au moins un agriculteur dans la famille”, poursuit l’édile.

Face aux tensions, renouer le dialogue

Ce changement démographique n’est pas sans conséquence sur le vivre ensemble dans la commune. “Ça va souvent au clash”, admet Christian Jadoul, agriculteur et éleveur. “Les habitants se plaignent du bruit des machines pendant les moissons, parfois de nuit, et des animaux, de la poussière, de la boue, de l’odeur, de l’épandage, des machines agricoles qui les ralentissent sur la route vers le travail…, énumère Mireille Benoît. Ils quittent la ville en espérant trouver du calme, moins de circulation. Mais la réalité est différente de ce à quoi ils s’attendaient. Ils n’ont pas toujours conscience des nuisances inhérentes à l’activité agricole.”

Alors que des tensions se font clairement sentir et que le dialogue semble inexistant entre les uns – agriculteurs de longue date – et les autres – néo-ruraux -, le collège communal (majorité REM-Ecolo) décide de mettre en place un Conseil consultatif agri-rural (CCAR), autrement dit, un organe consultatif sur les sujets liés aux activités agricoles dans la commune, et qui soit en même temps un espace de dialogue.

Huit agriculteurs, quatre habitants et quatre suppléants se réunissent ainsi mensuellement depuis plus de trois ans. S’il a été compliqué de trouver des volontaires, “on a voulu qu’il soit le plus représentatif possible”, commente Mireille Benoît. “Le collège leur soumet des points sur lesquels il sollicite leur avis et leur expertise”, précise le bourgmestre Jean-Jacques Mathy. Cela permet de prendre des décisions “au plus proche des réalités vécues par chacun”, poursuit-il. “Nous bénéficions aussi d’un pouvoir de proposition et décidons de notre ordre du jour”, complète Marianne Parfait, courtière en assurances venue de Bruxelles il y a dix ans et membre du CCAR. Sécurité routière, mobilité, aménagement des routes, entretien des talus, mesures pour contrer les inondations, élagage, fauchage tardif, autant de sujets sur lesquels le CCAR remet un avis commun, fruit d’un consensus entre ses membres. “Qu’on parle de fauchage tardif, de sentiers de balade ou de haies, on arrive à trouver un point de rencontre pour que tout le monde y trouve son compte”, commente encore Marianne Parfait.

Avant cela, “il a fallu apprendre à se connaître et à se faire confiance”, raconte Christian Jadoul. Président du CCAR, cet agriculteur et fils d’agriculteur doit manier la diplomatie pour faire en sorte que s’expriment, d’abord, et puis se rapprochent les points de vue. “Je fais partie d’une génération d’agriculteurs qui veut changer les choses et ne pas se contenter de ‘faire comme on a toujours fait’”, motive-t-il. “Si on donne notre avis, aucun mandat ne nous a été donné par les agriculteurs de Ramillies”, tempère-t-il toutefois. Lui, souhaite user de son rôle pour faire connaître et comprendre le “plus vieux métier du monde” afin d’apaiser les tensions et de recréer du lien avec ces habitants qu’ils nourrissent. Le CCAR, soutenu par les élus locaux, facilite la prise d’initiatives en ce sens. Une “charte du bien-vivre ensemble” mettant au clair les droits et les devoirs de chacun, a fait office de premier pas.

Besoin d’expliquer et de comprendre

”Quand on me voit avec mon pulvérisateur, même s’il ne contient rien de nocif, je sens que ce n’est pas accepté ; quand je mets du lisier sur les cultures, les gens sont dérangés… Mais je ne le fais pas pour les embêter : épandre de l’engrais chimique, ça ne sentirait rien, mais ce serait autrement plus nocif”, raconte Christian Jadoul. “Les agriculteurs sont bien conscients des nuisances qu’ils provoquent”, ajoute Marianne Parfait.

Devant “un tel manque d’information et une telle déconnexion avec (notre) monde”, le CCAR a organisé une journée “cultures ouvertes” lors de laquelle les agriculteurs ont suscité la rencontre en ouvrant les portes de leur exploitation, en expliquant leur métier et en acceptant de bonne grâce les questions “piquantes” bien que “pertinentes” sur les pratiques agricoles que certains habitants leur renvoyaient.

Des panneaux didactiques ont été installés près des cultures à destination des habitants de la commune de Ramillies. ©D.R.

En marge de cette initiative, des panneaux didactiques ont été installés aux abords de certains champs. “Les habitants ne comprennent pas toujours bien le métier d’agriculteur, explique Marianne Parfait. Raison pour laquelle on a besoin qu’on nous l’explique. Comprendre permet de déconstruire les a priori et alors, on est plus enclins à accepter.”

Le CCAR souhaite aller plus loin et sensibiliser les enfants au monde agricole dans lequel ils grandissent. “Il faut encore trouver une manière que cela s’inscrive dans le programme scolaire”, précise toutefois Christian Jadoul.

Les membres du CCAR se rendent bien compte que le changement nécessite du temps. Pour ce faire, “la volonté est évidemment que le CCAR perdure au-delà de la législature”, ponctue le bourgmestre.