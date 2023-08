Le 2 août, l'humanité aura utilisé toutes les ressources que la Terre peut générer en un an et vivra à crédit

"Un tel dépassement des limites planétaires n'est possible que pour une durée limitée", souligne Koen Stuyck, responsable de la politique climatique et de l'empreinte écologique du WWF. Cette cadence de consommation n'est en effet pas sans conséquence et impacte gravement les écosystèmes, qui se dégradent, voire s'effondrent, en raison de leur surexploitation. Parmi ces répercussions: pénuries d'eau, inondations, feux de forêt, érosion des sols, déforestation ou encore extinction d'espèces.