Ces arbres prouvent qu’il n’a jamais fait aussi chaud que maintenant au cours des 1200 dernières années

La paléoclimatologie est le domaine d’étude qui vise à reconstituer les conditions climatiques passées et leurs variations. Pour cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées par les scientifiques : l’analyse d’échantillons de glace, de sédiments marins, de coraux ou encore de cernes d’arbres. C’est cette dernière option qu’a utilisée l’équipe de chercheur dont les recherches viennent d’être publiées dans Nature ce mercredi 2 août. L’équipe a, sous la direction de l’Institut fédéral suisse WSL, cherché à reconstituer les températures de l’optimum climatique médiéval, la période de réchauffement climatique du Moyen Âge, dans une région du Nord de l’Europe, la Fennoscandie.

Pour cela, les chercheurs ont développé une nouvelle technique plus précise que la mesure de la taille des cernes d’arbres, qui manque parfois de précision. “C’est assez sophistiqué, commente le Pr Goosse. On ne mesure plus la taille des cernes, mais la taille des parois au niveau de chaque cellule. C’est un peu la même technique multipliée à des millions de mesures.” Or, un plus grand nombre de mesures est synonyme d’une plus grande précision. Ici, un total de 50 millions de cellules provenant de 188 pins sylvestres a été mesuré par l’équipe suisse, couvrant une période de 1170 ans.

Bois subfossiles conservés dans un lac ©Håkan Grudd

Une nouvelle preuve

Grâce à cette technique, les chercheurs ont pu reconstruire les températures d’été dans cette région. Et si les résultats obtenus par l’équipe confirment certaines mesures, ils montrent aussi que la période chaude médiévale en Scandinavie était nettement plus froide que mesurée précédemment. “Les températures restent plus chaudes que ce qu’on appelle parfois le petit âge de glace, dans la deuxième moitié du XXe siècle et avant le réchauffement d’origine anthropique, précise le climatologue. Elles restent donc relativement chaudes par rapport au passé, mais sont nettement plus froides que le XXᵉ siècle.”

L’étude confirme les résultats des modèles climatiques utilisés pour reconstruire les climats du passé, assure le Pr Hugues Goosse, qui a travaillé sur ce point. “Ils avaient du mal à expliquer comment le climat pouvait être aussi chaud en Scandinavie à ce moment-là”, précise-t-il. Les nouveaux résultats donnent donc “une meilleure confiance dans les calculs sur l’évolution du climat”, conclut le climatologue, ajoutant qu’il s’agit là d’une confirmation du rôle de l’homme dans le réchauffement récent et son caractère exceptionnel. “Cette découverte souligne le rôle que jouent les émissions de gaz à effet de serre dans les variations de température en Scandinavie”, insiste d’ailleurs Jesper Björklund, l’auteur principal de l’étude.