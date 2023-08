“Nous avons une chance unique de sauver la forêt Amazonienne, un écosystème vierge”

À lire aussi

Commençons par poser le contexte. Où en est la déforestation en Amazonie ?

Actuellement, la forêt amazonienne est déboisée à hauteur d’environ 17 % de l’ensemble du bassin. Au début des années 2000, les taux de déforestation ont atteint un pic très élevé, puis ont été considérablement réduits. Ce n’est que ces dernières années que nous avons eu des raisons de nous inquiéter à nouveau, car le rythme s’est accéléré pendant le règne de Jair Bolsonaro.

Quel est l’effet de la déforestation sur ces écosystèmes forestiers ?

C’est un gros problème d’abord parce qu’il s’agit d’un écosystème vierge et qu’il n’y en a plus beaucoup à la surface de la Terre. Sa disparition entraînerait la disparition d’espèces que nous n’avons pas encore découvertes, ce qui constitue une grave menace pour la biodiversité. Il y aurait aussi des conséquences pour les peuples indigènes et leurs droits. L’autre grande menace concerne bien sûr le climat : des quantités considérables de carbone sont stockées dans les sols, mais particulièrement dans ces forêts tropicales humides très denses. La libération de ce carbone dans l’atmosphère donnerait un nouvel élan au changement climatique.

Ces changements auraient-ils une grande ampleur à l’échelle mondiale ?

Les changements seraient de l’ordre de quelques dixièmes de degrés Celsius, mais chaque dixième de degré est clairement important en termes de nombre d’événements extrêmes. Par contre, ce qui importe bien davantage, ce sont les changements d’écosystème, du climat local et régional à l’échelle continentale… qui seront massifs.

Outre la déforestation, un autre élément est important, mais souvent peu mis en valeur : la dégradation des écosystèmes. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Oui, c’est un problème majeur, mais cet aspect n’est pas abordé explicitement par la loi et est très difficile à contrôler. La déforestation, la coupe à blanc des forêts, la destruction d’une forêt… Ce sont des phénomènes que l’on peut surveiller et que l’on peut observer grâce aux satellites. La dégradation signifie qu’une forêt se transforme en structure, en teneur en carbone et en biodiversité, mais il s’agit toujours d’une forêt.

La forêt borde le ruisseau Combu, sur l'île Combu, sur les rives du fleuve Guama, près de la ville de Belem, dans l'État de Para, au Brésil.

Plusieurs études évoquent le “point de bascule” de la forêt Amazonienne. De quoi parle-t-on et quelles seraient les conséquences ?

Le point de bascule est généralement défini comme le moment où une région plus vaste passe brusquement d’un état à un autre et, très souvent, on l’associe aussi au fait de ne pas être réversible. Ici, la menace est que la forêt tropicale dense soit convertie en savane. La raison est double : d’une part, l’augmentation des températures pourrait conduire à plus de sécheresses et de chaleurs extrêmes, ce qui pourrait conduire à ce point de bascule. D’autre part, lorsque l’on remplace la forêt par des plantes agricoles, on élimine une partie des précipitations. En effet, environ la moitié des précipitations en Amazonie est recyclée : l’humidité ne provient pas directement de l’océan, mais a déjà été déversée par la pluie, puis absorbée par les plantes et restituée à l’atmosphère (via l’évapotranspiration de la végétation, NdlR). La plus grande menace est donc la combinaison du réchauffement climatique et du changement d’utilisation des terres. C’est ce que nous observons en Amazonie.

Est-il déjà trop tard pour éviter de franchir ce seuil limite ?

Lorsque l’on consulte le rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), on constate que la confiance dans l’émergence du point de bascule au cours du XXIe siècle est faible, car les preuves sont limitées. Nous ne disposons pas d’observations sur une très longue période et les modèles ne sont pas d’accord. Il y a donc un risque, mais, actuellement, nous n’avons franchi le point de basculement que très localement. Pas pour l’ensemble de l’écosystème de la forêt tropicale. C’est donc une bonne raison de mettre un terme à la déforestation pour nous éloigner de ces seuils qui peuvent exister. Et bien sûr, tant que nous restons dans cet état humide, replanter des forêts pour augmenter le stockage du carbone est quelque chose qui devrait fonctionner.

Que souhaitez-vous rappeler aux personnes qui vous liront ?

Nous avons une chance unique de sauver un écosystème vierge. Nous ne pourrons jamais compenser la déforestation de ceux-ci par un effort de reboisement ailleurs. Lorsqu’ils auront disparu, nous ne retrouverons pas ces espèces. Nous n’évaluons généralement que la valeur économique, mais il y a tellement plus que cela. Je crains que nous ne le ressentions si nous ne sommes pas très attentifs à changer le cours de l’histoire dès maintenant.