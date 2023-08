Sommet sur l’Amazonie : “Il faut parvenir à un consensus progressif”, plaide le Brésil

Depuis ce mardi, les leaders de huit pays d’Amérique du Sud sont réunis à l’occasion du Sommet sur l’Amazonie, organisé Belém, ville du nord du Brésil qui accueillera le sommet climat de l’Onu en 2025 (la COP 30). L’événement était précédé des Dialogues sur l’Amazonie, une conférence rassemblant les différents acteurs impliqués (représentants de la société civile, des universités, des centres de recherche et des agences gouvernementales). Ces deux réunions ont pour objectif d’améliorer la collaboration et de trouver des approches concertées visant à combattre la déforestation et à encourager le développement durable en Amazonie.