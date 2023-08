En Louisiane, les premiers “réfugiés climatiques” américains suite à la lente disparition de l’île Jean-Charles

À lire aussi

Mais c’est une fois passée la Nouvelle-Orléans, encore plus au sud, là où les terres s’oublient dans le golfe du Mexique, que l’on peut mesurer la fragilité des écosystèmes locaux. Dans une zone où la plupart des maisons sont construites sur pilotis, souvent hauts de plusieurs mètres, la longue route qui fonce vers l’île Jean-Charles, tout au sud, offre un spectacle bien désolant, et annonciateur des désastres à venir pour tant d’espaces côtiers à travers le monde.

La longue route qui fonce vers l’île Jean-Charles, tout au sud, offre un spectacle bien désolant ©Maxence Dozin

Près de Montegut, la route 665 s’enfonce en effet à travers terre et mer, à perte de vue. On devine qu’elle ne peut que s’arrêter de manière imminente à mesure que les marais se font de plus en plus fréquents. Tout au bout de la piste, Théo, 78 ans, reçoit les pêcheurs de crabes, tous habitués de longue date, dans son petit bar-supérette monté sur pilotis. “La communauté s’est vidée presque totalement en l’espace de cinquante ans”, raconte-t-il dans un français rudimentaire mais compréhensible. Si en face du commerce de Théo, une maison, chose surprenante au vu de l’atmosphère de fin du monde ambiante, est en cours de construction, la majorité des habitations ont été abandonnées.

“À cause de l’érosion des terres et de la montée des eaux, toutes ces zones sont à terme condamnées. C’est un phénomène absolument irréversible”, explique le professeur Guillaume Rieucau, de l’Université de Louisiane à Lafayette.

La Louisiane est tout entière tournée vers le pétrole – on estime que près de 30 % des emplois locaux sont de près ou de loin liés à l’industrie pétrolière. Depuis 2016, cependant, le gouverneur démocrate John Bel Edwards est à l’origine d’une ambitieuse campagne de diversification des sources d’approvisionnement énergétique au niveau local, l’objectif étant de faire de son État un territoire neutre en émissions de dioxyde de carbone à l’horizon 2050. Il entend ainsi être en première ligne des efforts entrepris par l’Administration Biden, à travers le programme de dépenses publiques "Build Back Better", pour faire des États-Unis un leader en matière de transition énergétique.

Dans tout l’État, de nombreux projets visant notamment à favoriser l’émergence des énergies issues du solaire sont en chantier. Comme le confirme Terrence Chambers, du département d’ingénierie mécanique de l’Université de Lafayette, “de nombreuses entreprises privées sont sur la balle pour profiter de cette manne financière unique dans les annales, et plusieurs partenariats public-privé ont été mis sur pied pour parvenir aux objectifs fixés par le gouverneur”.

“La Louisiane n’est pas à proprement parler un endroit qui présente des taux d’ensoleillement exceptionnels, comme cela peut être le cas en Arizona, poursuit-il, mais à travers l’État, les calculs ont été faits, et de plus en plus en plus de terres agricoles sont visées par des projets de fermes solaires qui pourraient bien s’avérer parfaitement rentables”.

Des complications inattendues

Retour au temps présent. Si, à Bâton-Rouge, les politiciens visent l’horizon 2050, d’autres décideurs sont occupés par des préoccupations bien plus pressantes. Alors que la Louisiane perd l’équivalent de trente terrains de football par jour de terre du fait de l’érosion des sols et de la montée des eaux, de nombreux résidents de l’île Jean-Charles voient leur espace vital se rétrécir d’année en année. À long terme, leur sort est scellé.

Il y a cinquante ans, l’île faisait huit kilomètres de large. Aujourd’hui, sa largeur n’est plus que de 400 mètres. “La montée des eaux n’est pas le seul phénomène à incriminer, explique Guillaume Rieucau. Les masses de terres qui constituent le littoral de la Louisiane sont en train de s’enfoncer. Des milliers de canaux utilisés par l’industrie pétrolifère ont, par ailleurs, intensifié l’érosion. De plus, la zone est régulièrement balayée par les ouragans, la rendant franchement hostile à toute présence humaine organisée.”

Au fil des années, la fréquence accrue des inondations et des ouragans a chassé une bonne partie des habitants, mais certains, au nombre de quelques dizaines, se sont accrochés. Pour leur venir en aide, le gouvernement américain a annoncé qu’il allait allouer une enveloppe de 48 millions de dollars pour reloger une quarantaine de ménages, pour l’essentiel issus de tribus amérindiennes, dans un environnement stable, soixante kilomètres plus au nord, mais surtout quatre mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s’agit de la première enveloppe débloquée par le gouvernement fédéral américain pour venir en aide à des victimes du dérèglement climatique.

Ce projet pilote ne s’est pas fait sans heurts. Au premier rang des problèmes, il y a le fait que les nouveaux résidents, pour la plupart sans ressources stables, se trouvent généralement dans l’impossibilité de payer assurance et taxe d’habitation dans leurs nouvelles demeures, la valeur de celles-ci étant sans commune mesure avec les habitations décrépies qu’ils ont laissées derrière eux. Il s’agit néanmoins là d’une première appelée sans doute à faire boule de neige : à travers les 160 000 kilomètres de littoral que comptent les États-Unis, de la Nouvelle-Orléans à New York, nombreux sont les villes et espaces qui pourraient à terme souffrir de la montée de l’océan.