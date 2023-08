Des menaces, des millions et des nerfs prêts à exploser: quels sont les scénarios possibles dans le bras de fer entre le PSG à Mbappé ?

Le feuilleton sur l'avenir de Kylian Mbappé tourne à la guerre des nerfs entre le joueur, qui martèle vouloir rester au PSG et partir libre en 2024, et la direction du club, excédée par l'intransigeance de sa star et désireuse de la vendre dès cet été.