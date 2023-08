Ces fausses bonnes idées qui aggravent les changements climatiques

À lire aussi

Si certaines solutions sont bien connues, de nouvelles approches voient régulièrement le jour et doivent être expérimentées afin d’en évaluer la pertinence. “Par moments, on agit nécessairement par essai et erreur”, souligne l’expert. Planter des arbres pour absorber du carbone, dessaler l’eau de mer, stocker l’eau dans des “mégabassines”, construire des digues ou encore se concentrer sur l’isolation contre le froid pour les logements européens… Toutes ces stratégies ont été mises en place pour limiter le changement climatique ou s’adapter à ses effets. Pourtant, toutes n’ont pas été couronnées de succès. Et leurs échecs ont parfois été synonymes de contre-productivité. Ces “fausses bonnes idées” portent un nom : la maladaptation.

1. Qu’est-ce que c’est ?

Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec) définit ce concept comme l’ensemble des “actions susceptibles d’accroître le risque de conséquences négatives liées au climat, notamment par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’accroissement ou le déplacement de la vulnérabilité au changement climatique, des résultats plus inéquitables ou une diminution du bien-être, aujourd’hui ou à l’avenir”.

Tout n’est cependant pas blanc ou noir, rappelle Bernard Mathieu. “Il y a un continuum entre les stratégies qui réussissent pleinement et accroissent de manière durable la résilience de la société d’une part, et d’autre part les pires situations où, en ayant voulu bien faire, on aboutit à un résultat qui va en réalité accroître la vulnérabilité.” C’est précisément ce que met en évidence une étude publiée en 2020 par Lisa Schipper, chercheuse au Environmental Change Institute de l’Université d’Oxford, qui a modélisé un spectre de réponses allant de l’adaptation à la maladaptation. Selon elle, l’adaptation inefficace se situe au centre, là où le résultat est essentiellement négligeable, qu’il soit positif ou négatif. La maladaptation peut quant à elle renforcer ou redistribuer la vulnérabilité existante ou créer une nouvelle source de vulnérabilité. Mais la chercheuse insiste : “le passage de l’adaptation à la maladaptation peut être subtil et rapide. De même, une stratégie peut avoir des résultats positifs, mais entraîner une mauvaise adaptation”.

Une version simplifiée du spectre de l'adaptation à la maladaptation, selon la chercheuse Lise Schipper (Université d'Oxford). ©D.R.

2. Quelles sont les causes ?

Les recherches de la chercheuse mettent en évidence trois grandes catégories dans lesquelles sont répartis les exemples de maladaptation tirés de la littérature scientifique : les infrastructures, le comportement ou l’institutionnel. Par exemple, elle explique qu’une étude sur les agriculteurs bénéficiant d’une assurance contre les risques climatiques montrait qu’ils modifiaient leurs comportements. “Ces changements consistent notamment à privilégier les cultures de rapport assurées au détriment des cultures de subsistance résistantes à la sécheresse, des cultures intercalaires ou des techniques de conservation de l’humidité. Ce qui signifie que les agriculteurs deviennent dépendants de l’assurance”, souligne la chercheuse.

Cet exemple ne fait pas exception. En effet, la définition du Giec note que la maladaptation est souvent une conséquence involontaire. “Une des causes fréquentes, c’est de ne pas avoir suffisamment passé de temps pour étudier les réalités locales et donc, de ne pas comprendre les racines de la vulnérabilité des populations locales”, estime Bernard Mathieu, qui compare l’adaptation aux projets de coopération au développement, son domaine d’expertise depuis plus de 20 ans. Selon lui, dans les deux cas, “le cœur du succès est d’extrêmement bien connaître le contexte local”. Et ce qu’il s’agisse de la géographie, de l’exposition climatique, de la culture des acteurs de terrain et parties prenantes, les expériences liées au genre, etc. C’est également ce que met en avant Lisa Schipper dans ses travaux.

3. Comment l’éviter ?

Éviter la maladaptation n’est pourtant pas chose facile. “C’est un travail qui est largement en cours”, assure Bernard Mathieu. Au sein de l’Union européenne, le projet “REGILIENCE” (pour Regional Pathways to Climate Resilience) a créé un cadre d’autoévaluation. L’outil, qui se présente sous forme de 17 questions, identifie les principaux éléments pouvant mener à la maladaptation. Mais le problème reste complexe. “La capacité à la détecter avant qu’elle ne se produise est intrinsèquement liée au défi que représente l’évaluation de l’adaptation”, relève la chercheuse. “Les nombreuses interprétations différentes de la portée et de l’objectif de l’adaptation expliquent en partie pourquoi il est difficile de déterminer quand l’adaptation a atteint son but”, ajoute-t-elle. Définir ce qu’est une “adaptation réussie” est donc un défi de taille auquel se heurtent encore les scientifiques.

Au cours du sixième cycle d’évaluation du Giec, le Groupe de Travail 2 (GT2) a réalisé la toute première évaluation globale de la littérature scientifique sur l’adaptation humaine. “Le rapport du Giec n’apporte que peu de preuves de la réduction effective des risques liées aux réponses mises en œuvre”, analyse dans un article Alexandre Magnan, chercheur à l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri). “Le rapport ne peut donc conclure si nous sommes sur la voie de l’adaptation, ou plutôt sur une trajectoire vers des niveaux de risque plus élevés et/ou une maladaptation généralisée”, ajoute-t-il. L’expert estime donc qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches scientifiques, y compris en évaluant le potentiel de maladaptation. Selon lui, le septième cycle d’évaluation du Giec, qui a débuté en juillet dernier avec l’élection du nouveau président Jim Skea, pourrait se pencher sur la question dans un rapport dédié à la demande de la communauté internationale.

L’adaptation sera par ailleurs abordée en fin d’année lors de la COP28, organisée à Dubaï (Emirats Arabes Unis) puisque le premier bilan mondial – Global Stocktake en anglais – doit y être approuvé. Celui-ci a pour but d’évaluer les mesures mises en œuvre par les différents pays par rapport à la trajectoire définie par l’Accord de Paris, mais examinera aussi l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation, ainsi que le soutien apporté à ces stratégies.