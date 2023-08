Canicule : quand rester chez soi devient un calvaire

Yves a 46 ans. Il est locataire d’une maison qualifiée de "passoire énergétique". L’étage, mal isolé, devient vite une fournaise en été. "On parle de 40 degrés à l’intérieur. La nuit, c’est impossible de dormir. On est obligé de déplacer les matelas sur le sol pour y parvenir." Yves est atteint d’une maladie orpheline qui aggrave sa vulnérabilité à la chaleur : "Je préfère l’inconfort d’un sol dur que l’inconfort de la chaleur. Parfois, on ne trouve pas le sommeil avant deux ou trois heures du matin".

Vivre dans un logement soumis à de telles températures peut entraîner des conséquences sur la santé de ses habitants. Selon la Fondation Abbé Pierre, qui a mené une grande enquête sur la précarité énergétique d’été en France et a sorti en juin dernier un rapport sur le sujet, "les températures élevées impactent le sommeil, favorisent le développement ou l’aggravation de pathologies, des problèmes de circulation sanguine, la perte d’autonomie chez les personnes âgées, la déshydratation".

Pas tous égaux face à la chaleur

Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), souligne aussi que les personnes qui sont les plus vulnérables face à la chaleur sont celles qui sont initialement les plus précarisées. "La chaleur atteint tout le monde, mais pas de la même façon. Les personnes plus âgées, isolées, déconnectées des services, ou qui n’ont pas la possibilité ou les moyens d’entreprendre des travaux chez elles, sont plus à risque de subir les conséquences des vagues de chaleur".

Face à ces canicules toujours plus courantes et plus longues, notre parc immobilier est mal adapté. Les villes sont particulièrement vulnérables en raison du phénomène d’îlots de chaleur urbains. Ces îlots sont liés au béton qui stocke la chaleur pendant la journée et la rediffuse pendant la nuit. Le manque de végétation et de sources d’eau, qui humidifient et donc refroidissent l’air, est également un problème. Enfin, l’activité urbaine, notamment la circulation automobile, concentre encore de la chaleur supplémentaire.

Or, la Fondation Abbé Pierre rappelle que les zones les plus urbanisées, les plus denses, et qui comportent le moins d’accès à la végétation sont généralement les quartiers les plus populaires, où les populations sont plus précarisées, et où les logements sont moins bien isolés et plus vulnérables initialement.

Empêcher la chaleur d’atteindre les fenêtres

Le parc immobilier belge, notamment urbain, demande donc qu’on s’y attarde pour pouvoir se préparer et souffrir le moins possible des prochaines canicules. Jacques Claessens, professeur émérite d’architecture à l’UCLouvain, insiste sur des principes simples, mais selon lui essentiels. "Il faut pouvoir arrêter les rayons du soleil lorsqu’ils sont encore à l’extérieur du logement, explique-t-il. Si ce n’est pas possible, il faut mettre en place du refroidissement nocturne en provoquant des courants d’air".

Pour lui, il faut utiliser ce qu’il appelle le tirage thermique pour refroidir son logement. "Une seule fenêtre ouverte n’aidera pas beaucoup car l’air n’a aucune raison d’entrer s’il ne peut pas ressortir ailleurs ensuite. Il faut laisser les portes ouvertes et créer un chemin pour l’air, si possible sur deux façades différentes du logement."

Enfin, en cas de travaux d’isolation, Jacques Claessens insiste sur la prise en compte de la rentrée de chaleur. "Une maison trop bien isolée pourrait surchauffer en été. Il faut prévoir des éléments pour empêcher la chaleur d’atteindre les fenêtres, comme des stores ou des volets."

De plus en plus répandu, le recours aux systèmes de climatisation pose pour sa part plusieurs problèmes. Outre leur coût, ces systèmes sont très énergivores et l’énergie nécessaire à leur fonctionnement contribue à accroître les émissions de CO2, tout comme les fluides frigorigènes présents dans ces appareils. En outre, les climatiseurs rejettent de la chaleur vers l’extérieur, ce qui contribue à accentuer le coup de chaud dans le voisinage immédiat accentuant l’effet “îlot de chaleur” en milieu urbain.

"Le confort n’est pas pris en compte dans le calcul du PEB"

À la différence de l’isolation face au froid, de tels aménagements ne sont pourtant pas exigés ou pris en compte dans le calcul du PEB d’un bâtiment en Belgique. "Le PEB est plutôt lié à l’impact énergétique et écologique du bâtiment, explique un certificateur PEB qui a préféré garder l’anonymat. Quand il fait très chaud, on ne doit pas faire tourner sa chaudière, donc ça n’a pas d’impact sur l’énergie consommée. Le confort de l’habitant, lui, n’est pas pris en compte. Ça n’a pas de sens". Pour lui, la certification PEB manque de cohérence et doit encore évoluer.

En attendant, les personnes qui subissent la précarité énergétique d’été redoublent d’imagination pour essayer de refroidir leur logement. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui partagent leurs astuces. Couvertures de survie collées aux fenêtres pour réfléchir les rayons du soleil, drap humide accroché devant une fenêtre ouverte, ou protections solaires anti-UV pour empêcher la chaleur de rentrer, toutes les techniques sont bonnes pour perdre quelques degrés.