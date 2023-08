Transformer l’eau salée en eau potable, une fausse bonne idée ?

Un “boom” des industries de dessalement

Depuis deux décennies, “un véritable ‘boom’des industries de dessalement est à l’œuvre”, peut-on lire dans le rapport du centre Énergie&Climat de l’Institut français des relations internationales (Ifri) paru en septembre 2022. Depuis 20 ans, les capacités de production d’eau dessalée ont en effet été multipliées par cinq. On estime qu’il y a aujourd’hui entre 21 000 et 23 000 usines de dessalement – soit presque deux fois plus qu’il y a dix ans – capables de produire plus de 110 millions de mètres cubes par jour. Elles approvisionnent chaque jour, plus de 300 millions de personnes et alimentent aussi l’agriculture et les industries minières.

Une pratique particulièrement répandue dans les pays du Golfe, où la majorité des habitants dépendent désormais en grande partie de l’eau dessalée : 90 % de l’eau potable aux Émirat Arabe Unis, 95 % au Koweït et 90 % au Qatar, plus de 70 % en Arabie saoudite. Le Proche-Orient – Afrique du nord comprise – produit la moitié de l’eau dessalée dans le monde. En 2030, les capacités de dessalement des pays du Moyen-Orient devraient quasiment doubler, estiment les chercheurs de l’Ifri.

Touchée elle aussi par la sécheresse, l’Europe, et particulièrement les pays du pourtour méditerranéen, n’est pas en reste. L’Espagne compte ainsi 380 usines de dessalement d’eau de mer dont la plus grande du continent, construite en 2009 à Barcelone. Cette usine fonctionne aujourd’hui à capacité maximale et fournit de l’eau à 5 millions d’habitants de Catalogne. L’eau dessalée compte désormais pour 33 % de l’eau potable de la région. Chypre, l’une des nations européennes les plus exposées au stress hydrique, assure jusqu’à 70 % de son approvisionnement en eau potable par le biais du dessalement de l’eau. La Grande-Bretagne projette d’approvisionner les Londoniens grâce aux eaux saumâtres de la Tamise ; en Belgique, un projet – à l’état de pilote – pompe l’eau de la mer du Nord pour fournir les résidents flamands.

Des énergies fossiles pour faire fonctionner les usines

Le processus de dessalement par osmose inverse a été adopté par la majorité des usines dans le monde, détrônant les anciens procédés thermiques de distillation-condensation, qui nécessitent huit ou neuf fois plus d’énergie et rejettent une eau plus chaude.

Si ces technologiques ont fait leurs preuves, elles posent des problèmes majeurs d’un point de vue environnemental. Puisque les usines de dessalement nécessitent une grande quantité d’électricité pour fonctionner, et que celle-ci est majoritairement produite grâce aux énergies fossiles, elles rejettent des quantités importantes de gaz à effet de serre (GES), rendant leur empreinte carbone particulièrement élevée. “Le calcul énergétique actuel est assez clair : le dessalement de 1 000 m3 (un million de litres) par jour consomme l’équivalent approximatif de 10 000 tonnes de pétrole par an”, ressort-il du rapport de l’Ifri. Celui-ci indique par ailleurs qu’il faut “à peu près 1,5 litre prélevé pour obtenir 1 litre d’eau dessalée”.

C’est ainsi que, depuis les années 1950, les pays du Moyen-Orient – touchés par le stress hydrique – ont pu compter sur leurs immenses ressources fossiles pour développer l’industrie du dessalement et avoir accès à de l’eau bon marché. À titre d’exemple, le dessalement compte pour 6 % de la consommation totale d’électricité en Arabie saoudite. À Chypre, l’énergie consommée (selon les chiffres de 2018) par la trentaine d’unités de dessalement émet près de 169 kilotonnes d’équivalent CO2 dans l’atmosphère, soit environ 2 % des émissions de gaz à effet de serre de l’île.

Les énergies renouvelables ne fournissent quant à elles que 1 % de la demande d’énergie nécessaire au dessalement, particulièrement pour des petites unités qui fonctionnent grâce à des panneaux photovoltaïques. Si l’efficacité énergétique et, plus loin, la décarbonation sont vivement souhaitées, “ce n’est pas la direction mondiale”, souligne l’Ifri. “Ce problème ne sera probablement pas résolu avant 2030”, pense Asit K. Biswas, expert de l’université de Glasgow.

Des rejets de sel nocifs pour l’environnement marin

Le dessalement pose un autre enjeu : celui de la gestion des saumures, ces concentrâts de sel rejeté dans la mer, qui augmentent les niveaux de salinité de l’eau, participent à en accroître l’acidité et perturbent la circulation de l’oxygène pourtant vitale aux animaux et aux plantes marines. Ces rejets sont, en outre, accompagnés de déversements d’eau chaude et de produits chimiques utilisés dans le prétraitement et l’entretien des installations. “Chaque litre d’eau potable dessalée produit 1,5 litre de liquide pollué avec du chlore et du cuivre et plus de 80 % des eaux usées générées par le dessalement finissent dans les mers, rivières, lacs et zones humides”, précisent les chercheurs de l’Ifri. Des rejets dont pâtissent les écosystèmes marins.

Une étude de la Banque mondiale qui analyse les conséquences environnementales du dessalement estime que si rien n’est mis en place pour le rendre plus durable, en 2050 pourrait être atteint un taux de 240 km3 de saumures (contre 40 aujourd’hui) et un volume d’émissions de GES de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans le monde.

Quand une ressource est abondante…

L’abondance que permet le dessalement ne pousse pas à la sobriété. Que du contraire. En 2017, la consommation journalière d’eau d’un habitant de Ryad était de 357 litres, soit 98 de plus de 8 ans auparavant. “Certains habitants du Golf, l’une des régions les plus exposées au stress hydrique, consomment plus de 500 litres d’eau par jour, soit cinq fois plus que la moyenne au Danemark”, soulevait Asit K. Biswas, expert de l’université de Glasgow lors d’un congrès international organisé par la Saline Water Conversion Corporation d’Arabie saoudite, à Ryad, en septembre 2022. “Barcelone a réduit sa consommation à 100 litres/personne. ” Et d’interroger, à la lumière de ces chiffres : “De quelle quantité d’eau a besoin un individu pour mener une vie saine et productive ? ”

Alors que devant le manque d’eau douce, le réflexe est d’en produire, les scientifiques préconisent d’autres voies : consommer l’eau de manière raisonnable, améliorer la collecte et le traitement des eaux usées, diminuer le gaspillage et les pertes sur le réseau.