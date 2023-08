Planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique: "C’est une épée à double tranchant, à l’ère de mégafeux de forêt”

On savait que planter des arbres en guise de puits de carbone n’est pas toujours la meilleure idée. En février 2022, par exemple, le géographe belge Patrick Meyfroidt (UCLouvain), avec une cinquantaine de scientifiques internationaux, alertait déjà sur l’impact de ce genre de choix en termes d’usage des terres : “Des politiques de plantation d’arbres peuvent avoir un effet négatif sur la biodiversité si on plante des arbres exotiques et à croissance rapide, sur les sols, sur l’utilisation d’eau… Cela ne veut pas dire qu’il ne faut plus utiliser d’arbres pour lutter contre le changement climatique, mais il faut se rendre compte que cela implique de renoncer à d’autres idées. Et que le pool de terres intéressantes est limité.”

Plus grandes et plus connectées

Le risque d’incendie, quant à lui, “est souvent négligé et doit être soigneusement évalué au moment de décider où et comment restaurer les forêts à travers l’Europe, indiquent Virgilio Hermoso et ses coauteurs. Des zones forestières plus grandes et plus connectées pourraient conduire à des paysages plus sujets aux incendies et difficiles à gérer. C’est particulièrement le cas lorsque les forêts sont plantées dans des zones où les conditions climatiques du futur ne seront pas bonnes et entraîneront un stress pour les plantes. Ou en cas de plantation d’espèces à croissance rapide (pin ou eucalyptus) en peuplements de haute densité, ce qui augmentera la disponibilité du combustible et donc les incendies.”

Des études montrent en outre, appuient-ils, que, dans ces nouveaux paysages, l’efficacité des techniques habituelles de prévention consistant à réduire le combustible (éclaircie mécanique…) est remise en question. Les chercheurs espagnols proposent plutôt des alternatives à la plantation d’arbres : la restauration des zones humides ou la récupération de prairies, “qui peuvent contribuer à l’atténuation du changement climatique tout en favorisant des paysages résistants au feu”.

La plantation d'arbres en guise de puits de carbone, "épée à double tranchant". ©IPM

La question “est d’autant plus pertinente dans un contexte de changement climatique, avec des périodes de sécheresse et des conditions météorologiques d’incendie extrêmes devenant plus courantes dans de plus larges régions d’Europe et s’étendant vers les latitudes plus au Nord, insistent les chercheurs. La fréquence croissante des “mégafeux” pose aussi de nouveaux défis. En effet, au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation de la prévalence de ces grands incendies et à la manière dont ils échappent aux systèmes de lutte actuels. Ils posent une menace croissante pour la santé, l’économie et la biodiversité, tout en contribuant à augmenter les émissions de carbone à l’échelle mondiale. Planter plus d’arbres ou laisser la forêt repousser naturellement pourrait donc avoir des coûts inattendus et être contre-productif.”

Et en Wallonie ?

En effet, selon le croisement de données effectué dans l’étude, “de nombreuses zones à travers l’Europe avec un fort potentiel de restauration forestière (compte tenu du sol, du climat et de la topographie) sont aussi des zones où le risque d’incendie devrait fortement augmenter dans les décennies à venir.” La Belgique n’est pas la plus concernée mais n’est pas non plus épargnée, à l’instar des forêts du sud de l’Allemagne et de l’Autriche. L’étude cite aussi le nord de l’Espagne et du Portugal, le sud de la France ou les Balkans.

Potentiel de restauration forestière et indice de risque d'incendie 2021-2050. ©Virgilio Hermoso, et alii

”Les incendies en forêt sont relativement rares en Wallonie et ne concernent pas des surfaces significatives. Toutefois, vu les changements climatiques, ceux-ci pourraient devenir plus fréquents à l’avenir. C’est donc devenu une préoccupation de l’ensemble des gestionnaires – dont les gestionnaires publics – que d’adapter nos forêts aux risques liés aux changements climatiques, cadre-t-on au Service public de Wallonie. Nous ne sommes cependant pas dans la même situation que les pays plus au Sud évoquée dans cette étude.”

La Wallonie n’applique en tout cas pas de politique de reboisement ou de plantations de forêts en terres agricoles ou en friches (à l’exception de la désormais célèbre politique de plantation de haies), assure-t-elle. Mais une forêt éliminée sera quant à elle toujours remplacée : le Code forestier wallon interdit en effet tout déboisement. Qu’elle soit due à une exploitation à un phénomène naturel (incendie, tempête, attaque sanitaire…), la disparition d’un peuplement sera donc toujours suivie soit d’une replantation, soit d’une régénération naturelle. “Dans les deux cas, la forêt se reconstitue, plus ou moins rapidement”, précise le SPW.

Prévention

La Région mène cependant des politiques de prévention en matière de feu de forêt, en particulier la diversification des peuplements. “Ce sont les peuplements monospécifiques et plus singulièrement les plantations de résineux qui sont le plus sensibles au risque d’incendie dans le jeune âge. La capacité de rétention d’eau des écosystèmes forestiers doit également être améliorée afin de conserver un maximum d’eau dans les sols, qui doivent être toujours mieux protégés par des techniques d’exploitation respectueuses. Ils sont le garant de la vitalité et du maintien en bonne santé des peuplements forestiers.” Des peuplements affaiblis dans lesquels se trouvent de nombreux arbres secs seront en effet davantage sensibles au risque d’incendie.

À cela s’ajoute la sensibilisation des usagers (90 % des départs de feux sont liés à des activités humaines) et une volonté d’intensifier le travail entre les gestionnaires de forêts et les pompiers afin d’améliorer les capacités d’intervention sur le terrain : cibler les sites les plus sensibles, identifier les voiries accessibles aux camions de pompiers… “Ce travail a débuté mais des moyens devront être mobilisés à l’avenir pour déployer ces outils à l’échelle de la Wallonie”, estime la Région. “La réponse est donc multiple afin de maintenir en place une forêt jouant pleinement son rôle de captation du carbone et de production de services écosystémiques – et donc d’atténuation du changement climatique – tout en minimisant sa vulnérabilité aux risques naturels liés aux mêmes changements climatiques, dont le risque d’incendie.”

Au niveau mondial, concluent de leur côté les chercheurs espagnols, “la priorité de replantation devrait être donnée aux zones qui ont subi une pression de déforestation plus élevée au cours des dernières décennies, ou où l’investissement sera plus efficace, comme les tropiques (vu le taux de séquestration du carbone plus élevé). Il faut aussi toujours garder à l’esprit que la restauration des forêts ne peut se substituer à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique”.