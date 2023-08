Qui est César Richier Le Moan, ce garçon de 10 ans qui chante pour interpeller le grand public sur les défis du changement climatique?

Fils unique, César grandit au nord de Nantes auprès de deux parents très engagés pour l'environnement. "À table, on parle de l'urgence climatique", sourit Pascal Richier, son père. Ce dernier fait partie des Shifters, une association qui soutient le think-tank "The Shift project" créé par Jean-Marc Jancovici qui réfléchit à la décarbonation de l'économie. En plein confinement, la famille s'enthousiasme pour le clip d'un rappeur canadien qui vulgarise les savoirs scientifiques sur le climat. Et décide de traduire la chanson en français, qui devient "Giec Rap".

En quelques mois, ce petit "rappeur climatique" gagne en notoriété et multiplie les apparitions remarquées dans des scènes ouvertes. "Records de chaleur planétaire", "famine" ou encore "inondations", ces mots d'adultes dans une bouche d'enfant interpellent sur les réseaux sociaux où César est de plus en plus suivi. Sur Instagram, sa chanson en collaboration avec le collectif de désobéissance civile Dernière Rénovation cumule près de 56 000 vues.

Le jeune Nantais a même été repéré par l'émission télévisée "La France a un incroyable talent" sur M6. Sa prestation lui a permis de faire passer son message sur l'urgence climatique et de sensibiliser le public. À travers la musique, ce blondinet au regard lucide souhaite avant tout créer de "nouveaux imaginaires" et montrer que l'écologie peut aussi "être drôle".

Dans sa dernière chanson, César rappelle le rôle crucial des médias face à l’urgence climatique et plaide pour un traitement médiatique à la hauteur des enjeux.