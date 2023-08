"L’augmentation des températures crée des conditions semblables à celles d’une poudrière dans les forêts du monde entier"

À la date du 21 août 2023, plus de 1000 feux étaient actifs sur le territoire canadien, dont près de deux tiers étaient considérés comme hors de contrôle par le Centre Interservices des Feux de Forêts du Canada (CIFFC). En l’espace de quelques mois, ce sont plus de 15,3 millions d’hectares de forêt qui sont partis en fumée… Soit environ cinq fois la superficie de la Belgique ! Un désastre qui pulvérise le précédent record, établi en 1989 avec 7,6 millions d’hectares. “Le terme “sans précédent” ne rend pas justice à la gravité des incendies de forêt qui ont ravagé le Canada cette année, s’alarme Yan Boulanger, chercheur scientifique à Ressources Naturelles qui a cosigné l’étude publiée ce mardi. D’un point de vue scientifique, le doublement du précédent record de superficie brûlée est tout simplement incroyable.”

Selon les auteurs de cette évaluation, ces incendies ne sont pourtant pas aussi extraordinaires qu’on ne pourrait le penser. “Dans le climat actuel, des incendies intenses comme ceux qui ont été observés en mai-juillet 2023 constituent un événement modérément extrême, qui devrait se produire une fois tous les 20 à 25 ans”, écrivent-ils, ce qui revient à une probabilité annuelle de 4 à 5 %. Un pourcentage qui continuera d’augmenter à mesure que la planète se réchauffe, alertent les chercheurs.

Des conditions favorables

“Le Canada a connu sa période mai-juin la plus chaude depuis 1940, battant de loin (0,8 °C) le précédent record établi en 1998. À l’échelle nationale, l’humidité relative a également été très faible”, relèvent les auteurs de l’étude. Des conditions météorologiques intenses propices aux départs d’incendies ont été observées dès le début du mois de mai dans l’ensemble du pays, et traduites par l’indice forêt-météo (IFM). Cette mesure est calculée sur base de plusieurs composantes (l’humidité, la vitesse du vent, les précipitations, les températures) et utilisée pour estimer le risque de feux de forêt.

C’est aussi cet indicateur qu’ont utilisé les scientifiques pour évaluer l’intensité maximale des incendies, en analysant les valeurs maximums de l’IFM moyen dans une fenêtre de sept jours. Les données ont montré que ces conditions météorologiques étaient deux fois plus susceptibles de se produire et environ 20 % plus intenses en raison des changements climatiques. Les scientifiques ont aussi conclu que le changement climatique avait multiplié d’au moins sept fois la probabilité que le cumul des conditions météorologiques favorables aux incendies tout au long de la saison soit si élevé, les rendant aussi 50 % plus intenses.

Moins de neige, plus de feux

”L’augmentation des températures crée des conditions semblables à celles d’une poudrière dans les forêts du Canada et du monde entier. Tant que nous ne cesserons pas de brûler des combustibles fossiles, le nombre d’incendies de forêt continuera d’augmenter, brûlant des zones plus vastes pendant des périodes plus longues”, avertit Friederike Otto, professeure au Grantham Institute for Climate Change and the Environment, au Imperial College de Londres.

“Dans de nombreuses régions du Canada, la couverture neigeuse limite le début et l’étendue de la saison des feux de forêt : si une forêt est recouverte de neige ou humide à la suite de la fonte des neiges, le risque d’allumage et de propagation des feux est faible”, rappelle de son côté Philippe Gachon, professeur à l’Université du Québec (Montréal). “La perte continue de neige dans un climat qui se réchauffe signifie que les feux de forêt brûleront pendant de nombreux jours supplémentaires chaque année au Canada”.

Des populations vulnérables

Un avertissement déjà bien réel pour de nombreux Canadiens touchés par les incendies. Dix-sept personnes ont perdu la vie dans les incendies, tandis que des plus de 150 000 personnes ont été évacuées et de nombreuses infrastructures endommagées. “La saison des incendies actuelle a été la plus destructrice jamais enregistrée”, assure Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix Rouge canadienne.

L’organisation constate, année après année, les effets des dérèglements climatiques. “Il y a dix ans, le travail d’intervention de la Croix-Rouge canadienne pour appuyer des catastrophes et des urgences à grande échelle se déroulait principalement à l’étranger. Aujourd’hui, la grande majorité des interventions de la Croix-Rouge canadienne se déroulent au Canada”.

Parmi les populations touchées, l’analyse montre que les incendies ont eu un impact disproportionné sur les communautés autochtones isolées, “particulièrement vulnérables en raison du manque de services et des obstacles aux interventions de secours”, comme l’absence de routes d’accès ou de transports aériens. Les conséquences ont aussi dépassé les frontières, en raison de la pollution atmosphérique qui menace la santé, la mobilité et les activités économiques des habitants de toute l’Amérique du Nord. Les incendies sont aussi à l’origine de larges émissions de gaz à effet de serre : selon l’observatoire européen Copernicus, “les émissions totales des feux de forêt au Canada se situent à environ 290 mégatonnes (de carbone), alors que le précédent record enregistré en 2014 était de 138 mégatonnes”.

“Les défis posés par les incendies de forêt de cette année ainsi que l’augmentation prévue des risques météorologiques liés aux feux de forêt soulèvent d’importantes questions en matière d’adaptation”, insistent à nouveau les chercheurs. “Dans les semaines et les mois qui suivront les incendies, les bilans après action et les discussions sur l’adaptation seront essentiels”.

En juillet dernier, une autre analyse du World Weather Attribution avait montré que les vagues de chaleur du mois de juillet en Europe du Sud et en Amérique du Nord étaient “quasiment impossibles” sans changements climatiques.