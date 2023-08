Cependant, d’après une étude publiée dans le journal Food Additives and Contaminants, les pailles en papier ne seraient pas beaucoup mieux. En effet, celles-ci seraient nocives pour l’environnement et pour la santé, comme le relaie Slate.

Après avoir analysé 39 marques de pailles différentes, l’étude a montré que les pailles en papier peuvent parfois contenir plus de substances toxiques et chimiques que les pailles en plastiques. La cause ? Des composés chimiques nommés “produits chimiques éternels”, utilisés pour rendre les pailles antiadhésives, imperméables ou résistantes à la chaleur.

Ces produits peuvent provoquer une augmentation du taux de cholestérol, des cancers, un impact sur le développement du fœtus ou une nuisance à la fertilité. Ils pourraient aussi “interférer avec le système endocrinien et immunitaire”. Les pailles ne sont pas les seules concernées : ces éléments sont également utilisés pour les emballages alimentaires, les textiles ou encore les mousses anti-incendie.

On a déjà beaucoup parlé des PFAS, ces “polluants éternels”, qui sont des composés chimiques toxiques présents dans de nombreux aspects de nos vies. Il s’avère que ceux-ci étaient présents dans 90 % des pailles en papier analysées. Du côté du plastique, ils étaient présents dans seulement 50 % des cas. Cela rend donc également ces pailles en plastique dangereuses pour l’environnement.