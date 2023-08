“Ils sont de plus en plus communs dans notre environnement” : faut-il s’inquiéter de la multiplication des frelons asiatiques en Belgique ?

Pas plus tard que ce week-end, un groupe de promeneurs a été attaqué par des frelons asiatiques à Lierre, en province d’Anvers. Un des randonneurs a même très mal réagi aux piqûres et a dû être réanimé. L’homme a ensuite été emmené à l’hôpital. Une actualité qui ne surprend malheureusement pas Frédéric Francis, doyen de la faculté de Gembloux (ULiège) et président de l’insectarium Hexapoda, situé à Waremme, qui constate une hausse de la présence de ces insectes en Belgique.

Au sein de la faculté de sciences agronomiques de Gembloux, il n’est d’ailleurs pas rare que les étudiants reviennent avec des frelons asiatiques lorsqu’on leur demande une collection d’insectes dans la nature.

On a des hivers moins rigoureux, ce qui est une condition plus favorable à sa survie"

“Il ne faut même plus faire une collecte spécifique pour en trouver, il devient de plus en plus commun dans notre environnement, souligne le professeur en entomologie. Depuis quelques années, on se retrouve face à une multiplication de cette espèce avec une distribution croissante des nids partout en Belgique et surtout en Wallonie dans les zones rurales. Les autorités essayent de cartographier l’ensemble des nids sur le territoire mais pour un nid trouvé en zone rurale, combien y en a-t-il réellement sachant que certains peuvent se nicher à plus de 15 mètres de hauteur ?”.

Ce qu’il faut savoir sur cet insecte envahissant

Si le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016, les premiers cas d’attaque de ruches ont été signalés en 2017. Depuis, sa progression se poursuit sur tout le territoire. Pour rappel, le frelon asiatique est un insecte invasif de la famille des guêpes, originaire d’Extrême-Orient qui a été introduit accidentellement près de Bordeaux en 2004.

Depuis, il progresse vers le nord au rythme moyen de 60 km par an. L’arrivée de ce nouveau prédateur peut également fragiliser les ruchers là où il parviendra à s’établir en forte densité. Et pour le reconnaître, c’est bien simple, il s’agit de la seule guêpe en Europe à posséder une couleur aussi foncée.

À Bruxelles également les nids de frelons asiatiques donnent de plus en plus de travail aux pompiers de la ville. Les interventions en 2023 sont déjà à près du double de 2022. Et les mois les plus chargés ne sont même pas encore arrivés. Les pompiers demandent donc une révision de leurs fonctions au vu de la charge de travail que cela représente. Ils pressent également les autorités de faire appel à des firmes privées pour lutter contre les frelons asiatiques.

Si l’espèce a une capacité de reproduction très rapide, d’autres facteurs expliquent sa surprésence aujourd’hui. “Comme pour d’autres espèces invasives, on a eu un premier point de contact ciblé puis il s’est progressivement dispersé, explique Frédéric Francis. Le réchauffement climatique est également en lien avec ce phénomène, on a des hivers moins rigoureux, ce qui est une condition plus favorable à sa survie et sa reproduction. C’est une espèce qui s’est assez bien adaptée dans le sens où elle est agressive et vorace et elle peut se développer en quantité. Les colonies sont aujourd’hui très importantes et les jeunes reines se dispersent à partir de ces nombreux nids, la capacité de dispersion et de colonisation est donc importante”.

Nid de frelons : comment réagir ?

Le frelon asiatique pique plus profondément que son cousin européen et menace la biodiversité, les insectes pillent en effet les ruches et tuent les abeilles. Pour se débarrasser de ce genre de nuisibles, il est donc recommandé d’appeler les pompiers en cas de danger imminent ou un professionnel de la destruction des nids de frelons asiatiques.

“En général, la quantité de venin est proportionnelle à la taille de l’insecte, on peut donc être confronté à un degré de venin assez différent selon ce facteur, précise-t-il. Selon certaines personnes plus sensibles aux piqûres, les réactions peuvent être assez importantes, il est donc important de consulter rapidement un médecin si on constate des symptômes alarmants tels que des démangeaisons, de fortes douleurs, une piqûre avec une zone plus grande ou encore des gonflements généralisés. Pour le reste, on conseille de contacter le personnel formé et spécialisé en cas de détection de nid proche de son domicile”.

Au-delà de deux piqûres, le venin peut en effet avoir des conséquences. Les personnes immunodéficientes, allergiques, les personnes âgées ou encore les jeunes enfants restent les plus vulnérables. Des piqûres multiples peuvent en effet entraîner l’obstruction des voies aériennes supérieures et de fortes réactions allergiques.