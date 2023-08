Les activités humaines menacent l’équilibre d’un système essentiel à la régulation du climat

Le cycle de l'eau est le mouvement constant de l'eau entre les océans, les continents et l'atmosphère. ©Adobe/VectorMine

“C’est le b.a.-ba de l’hydrologie”, explique Jean-Michel Hiver, professeur à l’ULB et expert en hydrodynamique, lorsqu’on lui demande d’en donner la définition, soulignant que “l’énergie solaire est le moteur de ce système”. “Le cycle de l’eau est un système physique. Comme tout système physique, il aime bien rester dans un état d’équilibre”, explique le professeur Hiver. Mais ces dernières années, les faux pas s’enchaînent et la fluidité de la chorégraphie est mise à mal.

“On a complètement bouleversé le cycle de l’eau”, constate l’expert en hydrodynamique face à l’accumulation de preuves. Outre l’élévation de la température globale résultant des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, il pointe le rôle direct de certaines activités humaines (besoins importants en eau pour soutenir l’agriculture intensive, imperméabilisation des sols qui accompagne le développement des villes…), ainsi que les modifications apportées à notre environnement (aménagement des fleuves, déforestation, assèchement des zones humides). “À partir du moment où l’on crée des routes et des parkings avec des matériaux qui sont imperméables, alors qu’il y a d’autres solutions, on empêche une forme de transfert vers un des réservoirs d’eau”, explique-t-il.

Instabilité et aléas

Ces bouleversements se traduisent par une évaporation plus rapide de l’eau, ce qui provoque des précipitations plus importantes. Le Giec évoque une hausse de 2,4 % à 8,3 % des précipitations mondiales, en fonction du scénario d’émissions retenu. L’altération du cycle de l’eau favorisant aussi les extrêmes climatiques, les sécheresses et inondations sont également plus fréquentes. On se souvient par exemple de la canicule historique qui s’est abattue sur l’Inde et le Pakistan en 2022, suivie quelque mois après par des pluies diluviennes lors des moussons. Le rapport annuel de l’organisme australien Global Water Monitor Consortium a estimé que ces événements, comme d’autres aléas climatiques survenus cette année-là, étaient directement liés au chamboulement du cycle de l’eau.

Si ce cycle finira sans doute par “trouver un nouvel équilibre”, Jean-Michel Hiver prévient que ce processus d’adaptation, loin d’être immédiat, s’étend sur une très longue période. En attendant, c’est donc à l’humanité de s’adapter à ce nouveau rythme “un peu chahuté” pour limiter la casse. Avec, comme principal levier, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sortie des énergies fossiles.

“L’évaluation montre des altérations généralisées et non uniformes du cycle de l’eau causées par l’homme”, prévient d’ailleurs le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution de l’environnement (Giec), qui consacre un chapitre de son dernier rapport au sujet. “Sans réduction à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique devrait entraîner des changements substantiels dans le cycle de l’eau, tant à l’échelle mondiale que régionale”, avertissent les auteurs, sur base des connaissances scientifiques actuelles.

À lire aussi

De son côté, le Pr Jean-Michel Hiver s’interroge. “Est-ce que si des mesures extraordinaires sont prises (NdlR, pour ramener la température globale à son niveau préindustriel), on arrivera à revenir à ce que l’on a connu ? Je ne suis pas certain, confie-t-il, car l’aménagement du territoire a changé”. Ces doutes sont partagés par de nombreux scientifiques.

Flirter avec les limites

L’ampleur des changements subis est telle qu’elle a déjà conduit au dépassement du cycle de l’eau douce, ce qui en fait la sixième limite planétaire franchie parmi les neuf identifiées par les scientifiques. Cette conclusion émane d’une étude publiée en 2022 où, pour la première fois, des chercheurs ont pris en compte le cycle de l’eau verte – soit les précipitations terrestres, l’évaporation et l’humidité du sol – en plus de celui de l’eau bleue (les eaux de surface). Leurs travaux prouvent que “certains éléments indiquent que la limite planétaire de l’eau verte pourrait déjà avoir été transgressée”. “L’interférence humaine avec l’eau verte a désormais atteint une ampleur qui accroît le risque de changement non linéaire à grande échelle et compromet la capacité du système terrestre à rester dans des conditions similaires à celles de l’Holocène (NdlR, les conditions climatiques actuelles)”, poursuit l’étude.

”Nous nous sommes permis de penser que l’eau revenait chaque année, que son cycle était stable et que nous pouvions lui faire confiance. Nous devons reconnaître que nous ne sommes plus en mesure de faire confiance à la source”, s’inquiète Johan Rockström, auteur de l’étude et chercheur au Potsdam Institute for Climate Impact Research (Allemagne), lors d’un entretien accordé au média New Scientist. Comme lui, les scientifiques sont de plus en plus nombreux à exprimer leurs craintes. C’est le cas de l’hydrologue française Emma Haziza, qui estime que c’est l’entièreté du cycle de l’eau qui a déjà franchi un seuil critique. “Un jour peut-être nous comprendrons que depuis que l’homme s’est mis à interagir avec le système terre, le cycle de l’eau n’est plus renouvelable”, a-t-elle récemment déclaré sur Twitter. “Il l’était, il fut un temps avant que l’homme ne décide d’extraire et de vider l’ensemble des aquifères du monde pour créer sa richesse”, a-t-elle poursuivi.

”Nous avons brisé le cycle de l’eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines”, lançait de son côté Antonio Guterres, en mars dernier, à l’ouverture de la première conférence de l’Onu consacrée à la question l’eau depuis près d’un demi-siècle. “Une surconsommation et un surdéveloppement vampiriques, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlé sont en train d’épuiser, goutte après goutte, cette source de vie de l’humanité”, a poursuivi le secrétaire général de l’Onu, avertissant sur la crise mondiale de l’eau, imminente. “Nous en subissons tous les conséquences.”