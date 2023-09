Ces envahisseurs devenus des plaies dans notre pays et qu’il devient "illusoire d’éradiquer"

Le frelon asiatique, dévastateur tueur d’abeille arrivé en 2004 en France, a envahi en 20 ans quasi-tout l’Hexagone et ses pays limitrophes. “À l’origine, il s’agissait d’une seule femelle fécondée arrivée dans une poterie depuis la Chine, rappelait en avril l’écologue français Franck Courchamp. Si ce conteneur avait été passé à l’insecticide avant, ou que dès le début de l’implantation des interventions avaient été menées, on n’en serait pas là”. Vingt ans et des centaines de milliers de nids plus tard, il est devenu quasiment impossible de les éradiquer.

Progression fulgurante

Suite à la progression du front d’invasion du frelon asiatique vers le nord de la France, un premier nid a été trouvé en Wallonie dans la région de Tournai en novembre 2016. Quelques fondatrices ont été observées dans le Hainaut occidental le printemps suivant, où des nouveaux nids ont été détectés durant l’été et l’automne 2017. “Depuis 2018, le nombre d’observations a fortement augmenté et l’aire de distribution s’est considérablement accrue en Wallonie. La dynamique d’invasion de certains insectes exotiques comme le frelon asiatique, la coccinelle asiatique ou la mineuse du marronnier est telle qu’il est pratiquement impossible de stopper leur progression. On peut au mieux diminuer localement leur densité pour limiter les nuisances qu’ils occasionnent”, précise la Région wallonne. Le frelon asiatique est devenu "quasiment impossible à éradiquer", indiquait ainsi en juin au Parlement la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier. "Nous avons tenté de freiner sa progression par une destruction systématique des nids, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés."

Les frelons asiatique donnent davantage de travail aux pompiers bruxellois. ©AdobeStock

Il faut vivre avec

En effet malgré "une lutte intense", le frelon asiatique s’est installé durablement sur l’ensemble du territoire wallon avec toutefois des densités plus fortes dans les provinces du Hainaut, du Brabant wallon et de Namur. “Dès lors, il faut maintenant apprendre à cohabiter avec cette espèce exotique. Vu le grand nombre de nids présents dans l’environnement, il ne faut plus envisager une destruction systématique de ceux-ci mais se concentrer uniquement sur ceux qui posent le plus de problèmes en termes de santé publique (nids construits à proximité du sol…) ou d’apiculture”, précise-t-on à la Région wallonne. Le frelon asiatique se nourrit en effet d’insectes dits “sociaux”, en particulier d’abeilles en été. La présence d’une colonie à proximité d’une ruche peut fortement impacter le développement de la colonie d’abeilles. La Wallonie a donc libéré 267 000 euros pour soutenir la filière apicole "dans sa cohabitation avec le frelon asiatique", pour la prévention et la destruction des nids si nécessaire.

Selon les autorités wallonnes, en termes de santé humaine, ce sont les nids à hauteur d’homme qui présentent le danger le plus grand "avec des attaques probables à très probables et un danger jugé élevé à très élevé" (risque d’attaque massive et de choc anaphylactique grave). Dans ce contexte, une neutralisation immédiate du nid est jugée nécessaire. Concernant les nids hors de portée, les attaques sont jugées "improbables à très improbables (piqûres isolées fortuites) et le danger élevé à très élevé essentiellement pour les personnes allergiques".

À Bruxelles également les nids de frelons asiatiques donnent de plus en plus de travail aux pompiers de la ville. Les interventions en 2023 sont déjà à près du double de 2022. Il y a quelques jours, les pompiers demandent donc une révision de leurs fonctions au vu de la charge de travail que cela représente. Ils pressent également les autorités de faire appel à des firmes privées pour lutter contre les frelons asiatiques.

Un nuisible “mignon”

S’il a longtemps été considéré comme une addition relativement inoffensive à la faune européenne, on réalise de plus en plus que le raton laveur, introduit il y a un siècle pour le commerce de la fourrure en Allemagne, est en fait un prédateur opportuniste plutôt nuisible. Des études montrent que le mignon mammifère peut constituer une menace sérieuse pour la survie de populations d’espèces menacées en Europe : moules, écrevisses, reptiles, oiseaux ou chauve-souris. En Wallonie, un nombre croissant d’observations de terrain tendent à montrer que le raton laveur exerce localement une pression de prédation importante sur plusieurs espèces d’oiseaux menacées, comme le cincle plongeur, l’hirondelle de rivage ou le gobemouche noir. Il y aurait 60 000 à 70 000 ratons laveurs en Wallonie.

Le raton laveur est aussi reconnu comme un réservoir potentiel de maladies pouvant être transmises à l’homme (zoonoses), incluant différents virus, des bactéries et des vers parasites. Du fait de sa tendance à fréquenter les hommes, il présente un risque sanitaire plus important que d’autres animaux exotiques installés chez nous. Par ailleurs, le raton laveur sait parfaitement profiter de la présence humaine pour se fournir en ressources alimentaires (dont les déchets) et en gîte. De ce fait, les densités de ratons laveurs peuvent être entre trois et vingt fois plus élevées en zone urbanisée que dans les milieux naturels.

”Sa nature charmante et familière séduit facilement les humains. Mais une fois habitué à la présence des hommes, voire apprivoisé, il n’hésitera plus à utiliser ses talents de grimpeur, son intelligence et sa dextérité pour s’introduire dans les maisons et y causer des dommages. Ses incursions deviendront de plus en plus audacieuses, il sera bientôt accompagné par un nombre grandissant d’animaux, et leur présence va rapidement devenir une nuisance”, observe-t-on à la Région wallonne.

La transmission d’agents pathogènes peut s’effectuer par le biais de la consommation de fruits ou de légumes souillés par de l’urine ou par des excréments ainsi que par contact direct avec les animaux.

Distribution du raton laveur en Wallonie. Les concentrations sont particulièrement élevées dans le sud de la Wallonie. ©Région wallonne

Face à une prolifération “alarmante”, l'éradication de l’espèce invasive des ratons laveurs en Wallonie n’est plus “un objectif réaliste” , a estimé en juillet la ministre régionale de l’Environnement Céline Tellier. Le spécialiste des espèces invasives à la Région wallonne, Etienne Branquart, confirme qu'il est "illusoire" d'éradiquer cette espèce vu le réservoir dans les pays limitrophes, il faut là aussi "apprendre à vivre avec elle" et réduire ses nuisances.

Des actions de sensibilisation sont prévues pour que les résidents évitent d’attirer les ratons laveurs près des habitations. Un mot d'ordre : surtout ne pas les nourrir ! Mais la ministre wallonne a aussi demandé à ses services de réaliser un plan de lutte détaillé et d’identifier des zones prioritaires d’intervention, en tenant compte de la présence d’espèces menacées. En outre, l’arrêté du gouvernement wallon sur les espèces exotiques envahissantes permettra “à des opérateurs d’intervenir chez les particuliers en cas de nuisance”, fait savoir le cabinet. L'idée est de pièger l'animal puis de le mettre à mort de façon respectueuse. Une consultation du Conseil wallon du bien-être animal a été sollicitée à cet égard. L'”apparence mignonne” des ratons laveurs “largement véhiculée par les médias” l’a rendu “sympathique auprès de la population”, compliquant “la prise de mesures visant la destruction d’individus par les pouvoirs publics”, observe encore le cabinet.

Ultrarésistante

Il n’y a pas que les animaux, les plantes exotiques envahissantes constituent elles aussi un problème plus que sérieux. Ces espèces sont difficiles à détruire car elles sont très résistantes et très douées pour se multiplier. Tenter de s’y attaquer peut même conduire à les dynamiser plutôt qu’à les éliminer : si on coupe leurs parties aériennes, nombre de ces plantes tendent… à s’étendre et à se densifier !

Certaines plantes invasives produisent également de grandes quantités de graines qu’elles dispersent dans l’environnement. Ces graines peuvent “survivre” durant de nombreuses années et l’éradication locale de ces espèces ne sera donc possible qu’après avoir épuisé le stock de graines contenu dans le sol.

La plupart des plantes invasives peuvent ainsi se régénérer rapidement à partir d’un simple fragment de tiges ou de racines. Un tout petit morceau de tige ou de rhizome suffit, par exemple, à régénérer la renouée du Japon.

La renouée du Japon peut atteindre de 2 à 4 mètres de hauteur alors que ces racines s'enfoncent profondément dans le sol. ©DR

La renouée du Japon a été introduite comme plante ornementale en Grande-Bretagne au dix-neuvième siècle. Pour la supprimer, même le glyphosate, qui n’a plus la cote, n’arrive qu’à l’affaiblir. Les alternatives mécaniques pour parvenir à un arrachage donnent des résultats mitigés. Le laser, l’infrarouge, l’eau chaude sont utilisés mais parfois jugés insuffisants. Des techniques d’électrocution sont donc actuellement en test en Flandre (Anvers) et en Wallonie (à Comines).

"La renouée pose problème en Belgique mais elle est en fait problématique un peu partout dans le monde, précise la biologiste Sonia Vanderhoeven, coauteur du rapport de l'Ipbes sur les espèces invasives et membre de la Plateforme belge pour la biodiversité et du Service public de Wallonie. Ce n'est plus possible de l'éradiquer vu son abondance sur le territoire, cela coûterait des sommes monumentales. Ce qu'on peut donc essayer de faire dans ces cas-là, c'est d'éviter qu'elles n'arrivent dans les zones dites de grand intérêt biologique. Il faut alors arracher et agir très très vite, dès qu'on voit quelques feuilles surgir. Il s'agit donc d'actions locales. On essaye aussi de diminuer les densités des populations."

"Cette approche de vigilance est applicable pour la renouée du Japon et les populations qui sont déjà bien installées, dans un contexte où on n'arrive pas à éradiquer l'espèce, mais cette vigilance est aussi ce qui est promu de manière générale par rapport aux espèces invasives, afin d'éviter d'en avoir davantage sur le territoire. C'est une des grandes voies que le rapport défend", poursuit la scientifique belge.

Est-ce possible, au fond, d'éradiquer les espèces invasives, de manière générale ? "Il faut changer de vocabulaire, répond l'experte. En fait, il ne faut pas se dire qu'on va éradiquer les espèces invasives à l'échelle de la planète, il faut agir pour endiguer ce phénomène et ses impacts. Imaginez le problème de la renouée démultiplié à l'échelle de la planète, l'éradication n'est effectivement pas envisageable. Maintenant, il y a tout un panel d'actions de gestion ou d'options plus politiques qui peuvent vraiment permettre d'endiguer le phénomène, ce que le rapport montre, littérature scientifique à l'appui. Il n'y a pas une technique qui marche mieux : il faut vraiment développer les approches par rapport à l'espèce visée."