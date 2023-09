L'IRM active la phase d'avertissement du "Plan forte chaleur et pics d'ozone": les prochains jours vont être très chauds

À lire aussi

Dans les prochains jours, les concentrations d'ozone augmenteront mais aucun dépassement du seuil européen d'information n'est actuellement prévu. Un bulletin spécifique à la situation pour l'ozone sera diffusé si besoin en fonction de l'évolution des concentrations.

Le "Plan forte chaleur et pics d'ozone' se compose de 3 phases: vigilance, avertissement, alerte. Il a pour vocation d'anticiper la survenue de vagues de chaleur ainsi que de définir les mesures à prendre pour prévenir et limiter leurs effets sur la santé et le bien être social, en portant une attention très particulière aux populations à risque.