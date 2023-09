Les centrales hydroélectriques, ces tueuses de poissons ? Un projet wallon de 7 ans a trouvé des solutions

“Les centrales hydroélectriques sont des installations qui font de l’électricité à partir du mouvement de l’eau, détaille l’ingénieur hydraulique Sébastien Erpicum, professeur à l’ULiège et membre de Life4fish. L’eau passe autour d’une roue ; elle transmet son énergie à la roue pour la faire tourner et puis la roue est elle-même connectée à un générateur qui transforme l’énergie de rotation de la roue en électricité. Pour avoir de l’eau en mouvement, il faut se trouver sur les cours d’eau, et avoir une différence de niveau de l’eau. Chez nous, les centrales hydroélectriques misent pour cela sur les cours d’eau avec des localisations juste à côté des barrages qui ont été mis en place pour permettre la navigation dans la rivière (il fallait quel que soit le débit que les bateaux puissent passer) et donc aussi près d’écluses.”

Coupé en deux

Sur un cours d’eau, le poisson a souvent le choix entre passer par le barrage (s’il est ouvert) ou la centrale. En passant par cette dernière, il se retrouve face à un tube de plusieurs mètres de diamètre où tournent des pales de grande surface, façon hélices de bateau. Le poisson risque sérieusement de se faire couper en deux… “Les grands fleuves comme la Meuse sont des lieux importants de migration des poissons. Au 19e siècle, l’industrialisation de la Meuse (barrages, berges en béton…) a entraîné la disparition de neuf espèces de poissons migrateurs. Le dernier des Mohicans est l’anguille, toujours là mais mal en point, explique Damien Sonny, ichtyologue et docteur en biologie, fondateur de la société Profish technologies, qui aide les entreprises à réduire leur impact sur les populations de poissons. Dans les années 1950, on a commencé à installer des centrales hydroélectriques. Mais il y avait ces poissons qui veulent monter la rivière et la descendre vers ou depuis la mer en fonction des moments importants de leur cycle de vie, notamment la reproduction. Pour leur remontée, on a rouvert des passages (des échelles à poisson) dans les années quatre-vingt, sous la pression des autorités du Benelux, puis européennes. Mais on se rend aussi compte que lorsque les poissons descendent les cours d’eau, ils suivent les courants principaux et les variations de débit. Ils peuvent donc choisir de passer par la centrale si son débit leur est adéquat. Selon la taille du poisson, le diamètre de la roue et sa vitesse de rotation, l’espace que le poisson a pour passer entre deux pales est plus ou moins grand. Il a donc une probabilité variable sur chaque site de se prendre un coup de pale.”

Projet de sept ans

Pour y faire face, pendant sept ans, l’ULiège, l’UNamur, Profish technologies, EDF et l’entreprise Luminus qui produit plus de la moitié de l’énergie hydraulique en Wallonie, ont collaboré dans le cadre du projet européen Life4fish. Les scientifiques ont mené des recherches et des expériences pour limiter la mortalité des anguilles européennes et des saumons atlantiques près des centrales. Ce qui répondait globalement aux exigences des permis octroyés par la Région wallonne à Luminus : la Wallonie impose en effet aux centrales hydroélectriques des limites au taux de mortalité de ces deux espèces, considérées comme “parapluies” pour les autres.

Le travail a consisté à établir les taux de survie des populations lors des passages aux centrales puis à tester et de valider différents moyens de protection, tout en permettant tout de même une exploitation durable des six centrales hydroélectriques de Luminus présentes sur la Meuse. Avec les jeux de données comportementales précis des biologistes, les ingénieurs hydrauliques ont développé et validé différentes solutions pour proposer des voies de passage alternatives aux poissons. Une voie de contournement (ou exutoire de dévalaison), mise en place pour les jeunes de saumon sur le site de Grands-Malades, a permis d’attirer plus de 50 % des saumoneaux et les faire passer en toute sécurité en aval. Une efficacité encore plus élevée a été obtenue lors de l’ouverture d’une vanne de barrage lorsque la migration des saumons dans l’Ourthe et en Meuse est signalée par le modèle de simulation développé dans le cadre du projet. De même, des arrêts de turbine de 24 heures sont prévus lorsque la migration de l’anguille argentée est annoncée par le modèle.

Pertes limitées

“Une compréhension approfondie de la migration du saumon et de l’anguille a contribué au développement de modèles de migration des poissons qui sont maintenant mis en œuvre dans notre centre de contrôle pour avertir nos équipes de production que nos turbines doivent entrer en ‘mode migration”. La bonne précision du modèle permet d’optimiser les pertes de production au moment où les migrations des anguilles sont les plus importantes”, précise Luminus. Sur deux sites (Namur et Ampsin-Neuville), l’arrêt des turbines est associé à une barrière électrique qui réoriente les poissons vers les barrages, ce qui hausse le niveau de protection.

En termes de chiffre, au début du projet, “nous visions une mortalité de 20 % des anguilles, détaille Damien Sonny. Quand on l’a mesurée, on a réalisé que nous atteignions déjà ces chiffres. On aurait pu se dire qu’on s’arrêtait là, mais nous avons poursuivi les efforts. Nous ne sommes plus à présent qu’à 12 % d’impact. En ce qui concerne les saumons, l’objectif au départ était de 10 % de mortalité. La mortalité de départ était très élevée : 40 % (si l’on s’intéresse aux sites qui concentrent les passages des saumons). Le résultat final est de 22,5 %. Je pense que pour le saumon, d’autres impacts jouent aussi…”

Mais il pense que la situation devrait encore s’améliorer nettement à l’avenir. Luminus a en effet installé une nouvelle turbine “écologique” à Monsin. Et celle-ci réduit la mortalité des saumons à seulement 1 %, et celle des anguilles à environ 9 %. “On ne s’attendait pas à un tel niveau de performance. Les résultats sont exceptionnels, se réjouit Pierre Theunissen, Senior projet manager chez Luminus. C’est un nouveau design que nous avons spécifiquement mis en place pour faciliter la dévalaison des poissons (descente d'un cours d'eau par un poisson afin de rejoindre son aire de reproduction) et limiter l’impact sur ceux-ci. Ce dessin tient compte de la vitesse de rotation, du nombre de pales, de leur rugosité. Parmi les éléments qui impactent le poisson, il y a les interstices : on a réduit les espaces à 2 mm pour toutes les pièces mobiles qui vont tourner. Un individu saumon anguille ne saura jamais s’y caler. Il n’y a plus de possibilité d’avoir des poissons quasi coupés en deux.”

Luminus prévoit d’installer prochainement ces turbines fish friendly sur deux sites : en 2024 à Ivoz-Ramet et en 2026 à Grands-Malades.

