Météo: qu'est-ce que le phénomène "Oméga", qui fait des ravages en Europe ?

Avec une température moyenne de 25,1ºC, et des pics à près de 40°C dans la Vienne et à plus de 30°C à Brest (Finistère), lundi 4 septembre remporte la palme du jour le plus chaud jamais enregistré pour un mois de septembre en France. «Aucun véritable rafraîchissement n’est entrevu avant au moins dimanche», prévient Météo France. Et de souligner que «la durée de cet épisode de fortes chaleurs, combinée à son intensité et son caractère tardif, est remarquable à l’échelle du pays».

Quatorze morts à cause des pluies

Ailleurs en Europe, le ciel a pris des airs d’apocalypse. Au moins 14 personnes sont mortes ces derniers jours à cause de précipitations diluviennes en Grèce et en Espagne mais aussi en Turquie et en Bulgarie, où il est tombé en vingt-quatre heures l’équivalent de plusieurs mois de pluie. Du jamais vu depuis 1994. En cause, un phénomène de blocage appelé «oméga», du nom de la lettre grecque (Ω) en forme de fer à cheval. «Sous nos latitudes, la météo est déterminée par la variabilité du jet-stream, un vent fort qui souffle d’ouest en est, et qui, comme une rivière, a des méandres et des ondulations, détaille Fabio d’Andrea, chercheur du CNRS au Laboratoire de météorologie dynamique et spécialiste des événements climatiques extrêmes. Mais quand celles-ci sont trop amples, il peut arriver qu’elles se figent. C’est ce qu’on appelle une situation de blocage.»

Le blocage en oméga est «une situation météorologique assez particulière caractérisée par deux zones dépressionnaires [actuellement, l’une est située au large du Portugal et l’autre en Méditerranée orientale, ndlr] et, au milieu, une zone de haute pression, de blocage [dans laquelle la France, le Royaume-Uni et le Benelux se situent] qui génère cet air très chaud», explique Matthieu Sorel, climatologue à Météo France. Aux «pieds» d’oméga donc, deux dépressions, appelées gouttes froides, responsables de très grosses intempéries. A la «tête» de la lettre grecque, un dôme de chaleur, siège de hautes pressions faisant grimper le thermomètre en flèche, accentuées par des vents forts en provenance du Maghreb, qui transportent un air extrêmement chaud et des poussières du Sahara.

Effondrement

De telles situations ne sont pas rares, mais restent difficiles à appréhender pour les spécialistes. «D’un point de vue théorique, on ne comprend pas bien ces blocages, poursuit Fabio d’Andrea. On se pose la question de la fréquence et de l’intensité : a-t-on plus de blocages avec un climat qui se réchauffe, donc plus de températures élevées ? Ou a-t-on autant de blocages mais chacun d’eux est-il plus chaud ? C’est un gros enjeu de la recherche de comprendre comment le réchauffement influe sur ces phénomènes.»

Un degré contient 7% de vapeur d’eau en plus

De fait, «il n’y a pas de consensus scientifique sur une évolution de la fréquence d’apparition de phénomènes tels que les dômes de chaleur ou les situations en oméga», précise Météo France. En revanche, ces différents phénomènes ont des conséquences exacerbées par le changement climatique. «A configuration météorologique similaire, les dômes de chaleur génèrent des températures plus élevées qu’auparavant. Du côté des gouttes froides, les orages diluviens ont une intensité de précipitations plus importantes encore», déroule l’organisme.

«L’influence humaine est un booster, un dopant non seulement pour les températures mais aussi pour les précipitations. Une atmosphère plus chaude d’un degré peut contenir 7% de vapeur d’eau en plus», abonde sur le réseau social X (ex-Twitter) Christophe Cassou, climatologue et coauteur du 6e rapport du Giec. Chaleurs exceptionnelles, pluies diluviennes… Ces conséquences sont cohérentes avec les conclusions des experts de l’ONU, répétées depuis plusieurs années, rappelle le chercheur toulousain. «En résumé, les extrêmes ont toujours existé mais l’influence humaine modifie leurs statistiques et favorise l’émergence de phénomènes très rares, exceptionnels, inédits.»