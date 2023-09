Lula au G20: "Le manque d'engagement en faveur de l'environnement nous conduit à une situation d'urgence climatique sans précédent"

"Les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les incendies sont de plus en plus fréquents et compromettent la sécurité alimentaire et énergétique", a ajouté M. Lula, dont le pays accueillera le sommet sur le climat COP30 en 2025.

Les dirigeants du G20 se retrouvent à New Delhi au cours de ce qui sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire, mais les espoirs sont minces de voir le groupe, divisé, s'accorder sur des actions ambitieuses permettant de répondre à la crise climatique.

Trois questions clés sont sur la table à New Delhi: le triplement des capacités mondiales en matière d'énergies renouvelables, la réduction progressive de l'utilisation des combustibles fossiles comme le charbon, mais aussi le financement de la transition verte dans les pays en développement.

En juillet, les ministres de l'Energie des pays du G20 n'avaient cependant ni fourni de feuille de route pour réduire les émissions, ni même mentionné dans leur déclaration finale le charbon, pourtant l'un des gros contributeurs au réchauffement climatique.

"Les communiqués qui ont été publiés sont tristement inadaptés", a déclaré cette semaine à l'AFP Simon Stiell, de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC).