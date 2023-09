"Nous resterons ou reviendrons tous les jours" : plus de 10.000 participants aux manifestations pour le climat à La Haye

Les organisateurs des actions, dont fait partie le groupe d'action climatique Extinction Rebellion, ont une estimation légèrement plus élevée. Ils pensent qu'il y a quelque 16.000 militants sur l'A12, soit deux fois plus que lors du précédent blocage de l'autoroute. Ils estiment en outre qu'environ 4.000 personnes se trouvent à la manifestation de soutien. Cela représenterait environ 20.000 activistes au total.

Les manifestants réclament la fin des subventions aux énergies fossiles, menaçant de renouveler leur action jusqu'à obtenir gain de cause.

Ce blocage n'est pas autorisé, a fait savoir la commune de La Haye. Les personnes souhaitant se rendre à La Haye ou en revenir doivent s'attendre à des retards, a, de son côté, prévenu la police.

Les forces de l'ordre ont d'ailleurs commencé samedi après-midi à déloger et arrêter les premières personnes qui bloquent l'autoroute et qu'elles avaient sommées de quitter les lieux et de se rendre à la manifestation de soutien.

À lire aussi

Lors des manifestations précédentes, elles avaient été embarquées une à une dans des bus et emmenées à la périphérie de la ville, où elles avaient été libérées sans qu'elles soient poursuivies ou qu'un procès-verbal soit dressé à leur encontre. Un processus qui avait pris plusieurs heures et qui n'avait pas empêché certains de retourner manifester sur l'A12.

Cette action coup de poing est la huitième de ce type à La Haye depuis juillet 2022. Elle est plus controversée encore que les précédentes, Extinction Rebellion menaçant de ne quitter les lieux que lorsque le gouvernement cédera à ses exigences.

"Peu importe ce que le conseil municipal de La Haye fera faire à la police, nous resterons ou reviendrons tous les jours. Et ce, jusqu'à ce que le gouvernement réponde à notre demande: la fin immédiate de toutes les subventions aux énergies fossiles", a prévenu Extinction Rebellion Pays-Bas sur son site.

"Le gouvernement néerlandais soutient l'industrie fossile à hauteur de 37,5 milliards d'euros par an", avait dénoncé l'organisation dans un communiqué publié vendredi, citant un récent rapport rédigé par plusieurs organisations de défense de l'environnement.

Les autorités craignent d'importantes perturbations du trafic, l'A12 étant une "porte d'entrée" pour La Haye et sa station balnéaire Scheveningen, très fréquentée depuis plusieurs jours en raison de la canicule qui s'abat sur la région.

Parmi les manifestants emmenés samedi, il y avait un enfant d'environ 10 ans.

Plus tôt dans la journée, la police avait déployé des canons à eau pour chasser les manifestants de l'autoroute mais, comme pour les blocages précédents, cela n'avait pas eu d'effet.