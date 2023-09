Qui est Luc Mathot, le fondateur de l'ONG Conservation Justice ?

Muni de ses sésames, il met le cap sur l’Afrique centrale, retour au Gabon d’abord et passage au Cameroun avec l’association Nature Plus liée à l’université de Gembloux. Objectif : la gestion et la protection durable de la forêt.

Sur place, le jeune Belge découvre la réalité du terrain et l’impunité dont bénéficient trop souvent les trafiquants de toutes sortes.

C’est alors qu’il fait la rencontre d’Ofir Drori, un jeune Israélien qui, comme lui, est amoureux de cette région du monde et veut mener un combat pour la protection de la faune et de la flore, tout en luttant contre les fléaux de la corruption et de l’impunité.

Les deux hommes vont progresser main dans la main. Au fil des ans et de l’expérience accumulée naît une certitude, cette lutte pour la préservation de la faune et de la flore est indissociable d’un combat contre l’impunité. C’est de ce constat que naît, en 2010, l’ONG Conservation Justice active au Gabon qui lutte notamment contre le trafic des défenses d’éléphants.

Les éléphants de forêt d’Afrique se trouvent au centre du travail de l’ONG au Gabon, ce poumon vert de l’Afrique centrale qui abrite la plus grande population de cette espèce protégée.

L’ONG emploie 25 personnes, dont des enquêteurs, chargés de pénétrer les milieux des trafiquants sous couverture, mais aussi des juristes ou encore des sociologues et des anthropologues pour un travail de sensibilisation des tribus face aux conséquences de ces braconnages.

Depuis la création de cette ONG, plus de 600 trafiquants ont été arrêtés au Gabon et plus de 90 % ont été condamnés et ont purgé leurs peines, car l’ONG s’emploie aussi à visiter les détenus pour vérifier qu’ils sont bien derrière les barreaux.

Depuis sa création, la structure a ainsi mis la main sur 794 défenses d'ivoire, ce qui représente 3,6 tonnes d'ivoire.