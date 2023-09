Les loups ne représentent pas un problème dangereux pour les humains

Les bonnes pratiques incluent le dressage des chiens pour protéger les troupeaux, l'éducation des éleveurs, les outils et solutions techniques pour dissuader les loups, souligne le WWF. "La protection des loups en Europe n'est pas seulement une question d'importance écologique, mais aussi le reflet de notre engagement en faveur de la conservation de la biodiversité et des valeurs de coexistence et de tolérance. Les loups font partie intégrante du patrimoine naturel de l'Europe, jouant un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes et de la biodiversité, et le retour du loup en Europe constitue un succès considérable en matière de conservation qui ne doit pas être compromis", conclut le WWF.