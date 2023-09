L'humanité s'enfonce encore plus au-delà des "limites planétaires" : "Nous avançons toujours dans la mauvaise direction"

La pollution et l'exploitation des ressources naturelles par l'humanité continuent de pousser la Terre au-delà de ses capacités de résilience: six seuils écologiques sont désormais dépassés et deux autres sont en passe de l'être, avertit l'actualisation mercredi de l'étude de référence sur le concept des neuf "limites planétaires".