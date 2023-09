Un outil interactif pour connaître les challenges écologiques en Belgique

Alors, comment ça marche ? Des données environnementales accessibles librement en ligne sont regroupées sur une carte de la Belgique interactive. Elles sont ensuite classées en catégories, actuellement au nombre de trois (eau, climat et autres ressources naturelles), puis analysée grâce à un algorithme. Celui-ci vise à détecter chaque variation afin d’identifier les grands défis environnementaux régionaux. Mise à jour en temps réel, la carte se veut être “un outil vivant” et pourrait encore être développée à l’avenir.

”On ne gère bien que ce que l’on mesure, souligne le professeur Eric Lambin, géographe à l’UCLouvain, consulté sur la démarche. Il est donc très utile de pouvoir visualiser sur une telle carte les tendances saisonnières et d’une année à l’autre d’indicateurs environnementaux importants pour les citoyens et les entreprises belges”.

"Pulse of Nature" liste les dix grands défis écologiques de la Belgique. ©Veolia / Pulse of Nature

Réduire la consommation d’eau en Flandre-Occidentale, la consommation d’énergie dans le Hainaut ou les émissions de CO2 en Brabant flamand… La plateforme liste dix défis et propose, pour chacun d’eux, de découvrir les solutions mises en place par l’entreprise. “Nous croyons fortement que nos activités peuvent contribuer à accélérer la transformation écologique, notamment par la décarbonation, la dépollution et la régénération des ressources. En mettant l’environnement au cœur du changement, en collaboration avec les collectivités, les industries et la société civile, nous pouvons avoir un réel impact positif sur l’avenir”, explique le CEO.

Outre les effets sur la nature, les dix défis sont classés selon leurs effets sur les citoyens. “Plus un événement naturel a d’impact sur les entreprises et les ménages, plus il sera haut dans le top 10 des défis de Pulse of Nature”, précise Veolia dans un communiqué. En parallèle, la société a annoncé mener des campagnes de communications géolocalisées afin de sensibiliser tout un chacun à la transformation écologique et inviter les entreprises et acteurs publics locaux à s’informer sur les solutions possibles.