Observe-t-on davantage d'araignées dans les maisons, cette année ?

Nos invitées non désirées du moment : les araignées. La saison est lancée, nous les voyons régulièrement se balader chez nous. Beaucoup ont l’impression qu’elles sont de plus en plus nombreuses et volumineuses. Christophe Rémy, conservateur au Musée d’Histoire Naturelle de Tournai, nous éclaire sur ces locataires particulièrement visibles durant les mois de septembre et octobre.