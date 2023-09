Un exemple d’économie circulaire locale : l’usine Fileo recyclera 70 % des bouteilles plastiques collectées en Belgique

Sortie de terre en quelques mois seulement, cette nouvelle usine permet en effet de concentrer en un seul site les activités de récolte, de tri et de recyclage des déchets plastiques PET. En effet, Fileo se trouve à une centaine de mètres de Tibi, l’intercommunale de récolte des déchets en porte-à-porte pour la région de Charleroi, et du centre Valtris où sont triés les sacs bleus PMC. Cet emplacement stratégique s’avère être un véritable atout, favorisant la création d’un cercle vertueux à l’échelle locale, aligné avec les ambitions environnementales belges et wallonnes.

“Nous avons la volonté, en accueillant ce type d’investissement, d’avancer à grands pas dans la création d’économies circulaires”, a rappelé Willy Borsus, vice-président wallon et ministre de l’Économie. “Soyons fiers de cette expertise wallonne et belge et continuons à avancer dans ce sens”, a salué Céline Tellier, ministre wallonne de l’Environnement. Le secrétaire d’État Thomas Dermine, lui aussi présent pour l’occasion, a rappelé que la transition amenait aussi des possibilités en Wallonie.

L'équivalent de 40 camions de balles de bouteilles plastiques arrive chaque semaine sur le site. ©DLE

De la bouteille… à la bouteille

Opérationnelle depuis le mois de mars, l’usine Fileo rassemble des technologies de pointe permettant un recyclage “bottle to bottle”, un processus qui permet aux bouteilles qui passent par le centre d’être transformées en nouvelles bouteilles prêtes à être remplies. “La production a pu commencer et déjà, du PET recyclé issu de cette usine est utilisé pour fabriquer des bouteilles d’eau minérale commercialisées par Sources ALMA en Belgique”, s’est réjoui lors de l’inauguration Damien Colette, président du CA de Fileo.

Des milliers de bouteilles en plastique PET, pressées sous forme de balles compactes dans le centre de tri voisin, arrivent d’ores et déjà dans les bâtiments flamants neufs de l’usine, qui opère 7 J/7, 24 heures/24. “L’équivalent de 40 camions par semaine”, lance Benjamin Rousche, le directeur du site, en entamant la visite des installations. Toutes les heures, vingt à vingt-cinq de ces balles sont pesées puis envoyées vers les différentes étapes de la chaîne de recyclage, précise le directeur. Un premier tri réalisé à sec permet, entre autres, de se débarrasser des étiquettes ou des bouteilles en PET vert, qui ne sont pas traitées par le centre. Bouteilles et bouchons sont ensuite broyés et réduits en paillettes d’environ 1 cm². Ces petits morceaux de plastiques sont une nouvelle fois triés pour séparer le PET des coproduits valorisés dans d’autres usines (autres plastiques, PET coloré, etc.). Les paillettes sont ensuite lavées minutieusement, séchée et passent un contrôle supplémentaire avant d’être transformées en billes de r-PET – du PET recyclé -.

Enfin, l’ultime étape consiste à décontaminer ces billes pour s’assurer que tout ce qui sort du centre soit de qualité alimentaire et puisse à nouveau être transformé en bouteilles. Celles-ci devraient pouvoir contenir jusqu’à 50 % de plastique recyclé, soit plus que les objectifs européens fixés à 25 % en 2025 et 30 % en 2030. “Nous sommes fiers de pouvoir proposer, grâce à ce partenariat avec Veolia, des bouteilles de qualité, recyclées, qui répondent à nos exigences élevées en termes d’impact environnemental”, comment Luc Bayens, CEO de Sources ALMA. L’entreprise assure désormais être en capacité de traiter en recyclage l’équivalent des tonnages mis sur les marchés belges et français, soit environ 100 000 tonnes par an. “Nous proposons une approche complète de la boucle de recyclage”, ajoute Philippe Tychon, COO de Veolia Belux.

Les bouteilles en PET passent par cinq étapes au cours du processus de recyclage. ©DLE

Une usine qui se veut modèle

Dernier maillon manquant de la chaîne recyclage du PET en Belgique, le projet a aussi été pensé pour maximiser la circularité et la durabilité. Les besoins en eau ont été minimisés, par exemple grâce au tri à sec, tandis que plusieurs unités d’épuration permettent de traiter l’eau en amont et en aval du processus de recyclage. Le site dispose également de 12 000 m2 de panneaux photovoltaïques qui permettent d’assurer 20 % des besoins énergétiques du site. Plusieurs mesures ont aussi été mises en place lors du chargement des camions pour éviter que des billes de plastique ne se dispersent et ainsi limiter la pollution sur le site et aux abords de celui-ci.

Selon Benjamin Rousche, Fileo peut traiter jusqu’à 40 000 tonnes de bouteilles PET, permettant d’éviter 120 000 tonnes de CO2 chaque année. Elle produira ainsi 20 000 tonnes de r-PET par an, 10 000 tonnes de paillettes plastiques – qui seront transformées en r-PET dans d’autres usines de Sources ALMA -, ainsi que 10 000 tonnes de coproduites. Actuellement, le site n’opère qu’à 83 % de ses capacités, puisque seules les 33 500 tonnes issues de l’approvisionnement assuré par Fost Plus sont traitées. Dès 2024, d’autres partenariats pourront être noués, dans un rayon de 150 kilomètres autour de l’usine, afin d’augmenter la production.