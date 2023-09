Le loup pourrait-il être plus facilement chassé en Europe ? La Commission songe à alléger sa protection

Les États membres de l’Union européenne avaient jusqu’à ce vendredi 22 septembre pour envoyer leurs données sur les loups présents sur leur territoire, en termes de population et d’impacts occasionnés. Cette collecte d’informations a été lancée le 4 septembre par la Commission européenne et sa présidente, Ursula von der Leyen. Celle-ci avait alors déclaré que “la concentration de meutes de loups dans certaines régions d’Europe est devenue un véritable danger pour le bétail et, potentiellement, pour l’homme”. Et d’inviter “les autorités locales et nationales à prendre les mesures qui s’imposent. En effet, la législation européenne actuelle leur permet déjà de le faire”.