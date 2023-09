Les riverains des aéroports wallons doivent-ils craindre pour leur santé ?

L’objectif de ces stations : étudier, pendant un an, les retombées atmosphériques autour des deux aéroports wallons – le même dispositif est en effet installé à Charleroi. Décollage, atterrissage, opération de maintenance des avions, usure des pièces métalliques ou des pneus, dégivrage… Tout cela est source de pollution.

C’est la ministre de l’Environnement, Céline Tellier, qui a chargé l’Issep de mettre en place ce projet pilote, baptisé Aéro-Sols, suite aux plaintes de riverains, qui rapportaient avoir trouvé des taches d’hydrocarbures au niveau de leurs étangs, piscines, ou même arbres fruitiers et potagers. “C’est quelque chose qui préoccupe parce que certaines personnes se plaignent que cela sent le kérosène, explique ainsi Germain, appuyé sur sa canne au milieu de sa pelouse. J’ai parlé à des agriculteurs du coin qui me disent que sur les abreuvoirs, le matin, on trouve un léger film de retombées de kérosène. Est-ce vrai ? Je l’ignore, mais des éléments d’alerte, on en voit et on en entend de temps en temps. Personnellement, je n’ai pas expérimenté d’impacts directs. Si ce n’est les odeurs de kérosène lorsqu’un avion tourne un peu autour de l’aéroport. C’est de la chimie, ce n’est pas très naturel, donc il faut s’en préoccuper et voir quel est l’impact. J’ai trouvé aussi originale la démarche de l’étude d’utiliser la nature. On sort un peu du chimiste qui secoue ses éprouvettes et fait des analyses spectrométriques !”

Lame en céramique obligatoire

En effet, aujourd’hui, Marie Cors, docteure en sciences de l’environnement et coresponsable de l’étude, est venue jouer au jardinier. Elle sort un gros couteau blanc et tranche les graminées jusqu’à la racine, dans les quatre pots. “Ces herbes sont du ray-grass, c’est-à-dire le fourrage donné aux animaux, qui ont poussé dans une serre en condition contrôlée. Je les coupe pour qu’elles puissent repousser ici pendant 28 jours. On mesurera alors dans la biomasse qui va se développer sur place quelles sont les concentrations de métaux lourds et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), commente la chercheuse du réseau d’experts Eco-Impact, spécialistes de la pollution de l’air. J’utilise une lame en céramique pour éviter de contaminer les échantillons puisque la plupart des lames de ciseaux ou de couteaux sont métalliques. Lorsqu’on essaye de doser les métaux, on ne peut pas évidemment se permettre de risquer de contaminer les échantillons, d’où le choix de ce matériau.”

La docteure en sciences de l'environnement Marie Cros effectue la coupe à la lame de céramique du ray-grass utilisé dans le cadre de l'étude Aéro-Sols. ©Sophie Devillers

Cette méthode a priori étonnante a en fait été formalisée depuis plusieurs années et dispose de protocoles reproductibles partout dans le monde. Elle est inédite chez nous mais a été utilisée à l’aéroport de Munich et pour diverses industries en France. Le concept de base ? “Le vivant qui parle au vivant.” “Le vivant va nous donner de l’information sur le risque pour les autres vivants ; les humains mais aussi ceux qui nous alimentent et notamment le bétail, puisque la région est agricole et herbagère, détaille Marie Cors. En calculant des concentrations de polluants dans du ray-grass, on peut aussi savoir quelle est cette concentration dans le fourrage donné aux animaux que nous mangerons ensuite, avec le risque de la bioaccumulation. Cette plante va non seulement récolter les poussières comme les jauges le font mais elle va aussi accumuler. Même si elle ne reste que 28 jours, c’est suffisamment actif pour pouvoir déceler des concentrations même très faibles. On a déjà remarqué qu’on peut mesurer des concentrations visibles dans ces échantillons, alors que dans des échantillons plus classiques, il n’y a pas suffisamment de matière récoltée. Ce pouvoir de bioaccumulation a donc son intérêt pour de très faibles concentrations.”

Une année durant

En revanche, les graminées ne peuvent pas être utilisées en hiver, contrairement aux jauges classiques pour les HAP (constituants naturels du pétrole et qui peuvent aussi provenir de combustion incomplète de carburants), métaux lourds (pouvant aussi venir de la combustion d’énergie fossile) et hydrocarbures, avec leur entonnoir et leur bouteille de plastique. “Ce dispositif a été placé fin juin et va rester durant un an dans les jardins des riverains, explique l’écotoxicologue Sophie Crevecœur, co-coordinatrice de l’étude Aéro-Sols à l’Issep. Les particules de polluants en suspension dans l’air vont retomber dans l’entonnoir, à cause de la pluie ou de la gravité. Tous les 28 jours, nous allons retirer les bouteilles et nettoyer l’entonnoir afin de faire tomber toutes les particules qui pourraient s’y trouver. On récupère donc la bouteille, ramenée en laboratoire pour analyse. Nous obtiendrons une concentration moyenne sur l’année car les conditions météorologiques influencent aussi la quantité de polluants qu’on peut trouver.”

L'écotoxicologue Sophie Crevecœur (Issep) détaille le fonctionnement du dispositif de mesure des retombées atmosphériques à Horion-Hozémont (aéroport de Bierset), le 12 septembre 2023. ©Sophie Devillers

Des stations de surveillance de la qualité de l’air (et où les concentrations sont sous les limites de détection, précisent les chercheuses) existaient déjà tout près des pistes des deux aéroports wallons mais elles ne mesuraient pas les métaux, ni les HAP en ce qui concerne l’aéroport de Liège. “Nous voulions avoir davantage de polluants à analyser”, précise Sophie Crevecœur. Les substances analysées sont “des familles de polluants qui contiennent des substances qui sont particulièrement nocives”, complète Marie Cors. “Dans les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), il y en a 16 qui sont analysés et parmi ceux-là, un en particulier est cancérigène. Et le seuil à partir duquel il est considéré comme dangereux est très bas donc cela vaut vraiment la peine de suivre ces polluants pour en avoir le cœur net. On ignore s’ils sont particulièrement problématiques à cause de l’aéroport. Mais il faut le savoir.”

Une pollution invisible ingérée par les enfants dans la cour de récré

L’idée est donc de mesurer ces poussières polluantes s’accumulant dans le sol et pouvant ensuite être potentiellement “consommées” par les êtres humains. Elles peuvent par exemple se retrouver au niveau du sol comme une cour de récréation et être ingérées par les enfants. “Il y a aussi des risques qu’on inhale cette poussière mais ces particules qui sont plus solides, on ne les inhale pas nécessairement. Le risque principal est de les avaler. Les catégories de personnes les plus à risque sont les plus jeunes parce qu’ils ont ce réflexe de porter à la bouche ce qu’ils manipulent. Dans les modèles d’études de risque, on examine surtout cette catégorie-là car les enfants ont en outre un organisme avec moins de protection.

Une autre source de contamination vient des légumes et fruits des potagers et vergers, du moins si on ne les lave pas avant consommation. “C’est d’ailleurs ce qu’on recommande aux personnes vivant dans un environnement incertain, à côté d’une route ou d’une usine quelconque : de bien laver les légumes et même d’ajouter du bicarbonate. Cela minimise le risque.”

Au final, concrètement, le but de telles études et des modèles qui y sont associés est de déterminer quel est le risque qu’un enfant qui vit dans cet environnement et avec cette quantité de retombées de polluants développe un cancer au cours de sa vie. “Il s’agit de statistiques et c’est la partie difficile à expliquer aux riverains : nous arrivons à des probabilités d’avoir un cancer, explique encore Marie Cors. Est-elle est supérieure parce qu’il y a des retombées d’avion ou est-elle comparable à ce qu’il y a partout ? Le danger vient du fait que ces polluants ne sont pas émis que par les avions, ils sont aussi émis par nos voitures, nos chauffages… Il y a une sorte de d’exposition permanente.”

Quid de ces petits moments imprévus ?

L’équipe d’Aéro-Sols se veut cependant “a priori rassurante”, vu les résultats d’études similaires menées dans d’autres aéroports. “Comme les avions montent très vite et très haut dans l’atmosphère, tout cela est très dilué, reprend Marie Cors. Il y a peut-être des choses qui retombent mais il s’agit de quantités infimes en dessous du niveau de la trace et que l’on ne peut donc pas mesurer. Toutes les études existantes ailleurs dans le monde – mais on veut en avoir le cœur net ici aussi – montrent qu’au-delà de quelques traces, on ne retrouve pas grand-chose ou des traces éventuelles s’apparentant au bruit de fond. Sauf s’il y a des problèmes. Des pépins (un problème à un moteur, un changement de régime de moteur…) peuvent provoquer des petites émissions qu’on pourrait mesurer. Personne n’est capable de dire si ces petits moments ont un impact. C’est cela qu’on veut évaluer.”

Les données récoltées seront comparées à celles prises dans une station de référence en milieu urbain loin de l’aéroport (Val-Benoît pour Liège) et à des stations en zones rurales. Les résultats seront ensuite fournis aux autorités. Si les données sont problématiques, des mesures pourraient aussi être prises en qui concerne la gestion de l’activité de l’aéroport (réduction des vols…). Les riverains recevront aussi les résultats détaillés. Il était important pour la Région wallonne qu’ils soient impliqués dans le processus : “La question et la problématique viennent de leur part. Nous souhaitions pouvoir les rassurer, répondre à leurs questions et en toute transparence, leur expliquer comment l’étude fonctionne et qu’ils soient aussi les premiers à recevoir les résultats”, précise encore Sophie Crevecœur.