Influenceurs et écologie, alliance impossible ? “Les premières choses qui ressortent, c’est qu’ils ne sont pas légitimes”

À lire aussi

Des chiffres impressionnants, donc, qui ne semblent pas être de nature à inciter le GP Explorer 2 à se remettre en question. Lors de la première édition, l’événement avait pourtant été visé par de nombreuses critiques qui soulignaient son fort impact écologique ou la publicité faite au sport moteur (par exemple ici). Cette année à nouveau, la FAQ du site web dédié à l’événement ne faisait aucune mention des aspects écologiques. Cette question a par ailleurs été totalement occultée lors du direct, à l’exception des commentaires maladroits du streameur Doigby, l’un des animateurs de la journée. “Vous le comprenez, c’est dans un cadre spécifique d’une discipline et d’un spectacle. Je sais qu’en plus tous les talents qui sont ici sont mobilisés toute l’année et font très attention”, a-t-il lancé, après avoir félicité les spectateurs venus en train.

Éviter l’hypocrisie et le greenwashing

Un argument qui “ne tient pas du tout”, observe le journaliste français Vincent Manilève, spécialiste des sujets liés à l’influence et à Internet, en direct sur Twitch. “Squeezie, dans sa vidéo juste avant les vacances, offrait des voyages en avion à ses abonnés”, fait-il remarquer, ajoutant que l’écologie est souvent un sujet de plaisanterie entre créateurs de vidéos et streamers. “Il y a tellement de contradictions qui ressortent de tout ça… C’est un peu compliqué.”

"Ils savaient qu'on allait leur poser des questions et ne se sont pas préparés.”

Un constat partagé par Perrine Bon, créatrice de Perrineam, une agence spécialisée dans le management des créateurs de contenu. Elle se dit très déçue de la façon dont les équipes de Squeezie ont traité le sujet : “Ils savaient qu’on allait leur poser des questions et ne se sont pas préparés”. “Ils ont la chance de pouvoir organiser ce type d’événement, d’être suivis par je ne sais pas combien d’équipes et de professionnels… Je suis certaine qu’ils auraient pu être conseillés par des scientifiques ou faire de l’éco-production”, regrette la jeune femme. “C’est antinomique pour une course de F4, mais il y a toujours moyen de limiter son impact… et ça donne toujours une occasion d’en parler !”

Youtubers take part in the F4 car GP Explorer race at the Bugatti circuit in Le Mans, western France, on September 9, 2023. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP) ©AFP or licensors

Quelques jours après l’événement, Squeezie a pris le temps de s’adresser à sa communauté pour faire le point sur la deuxième édition de la course et aborder “les sujets qui fâchent”, à savoir les attaques misogynes et l’écologie. Selon lui, il faut différencier la pollution de l’événement en lui-même et le fait de faire la promotion du sport moteur. “Il n’y a pas d’événements écolos de cette ampleur”, a-t-il rappelé, assurant que “98 % de la pollution engendrée par le GP Explorer 2” découle du déplacement des spectateurs et non des voitures thermiques utilisées pour la course.

C’est donc sur les aspects logistiques qu’il faudrait se concentrer, estime Squeezie, qui précise que des efforts ont déjà été faits. “On a trouvé des solutions qu’on a appliquées, mais je ne vais pas vous faire de greenwashing. Je ne vais pas vous dire qu’il y a une voiture à hydrogène qui a fait un tour pour vous montrer qu’on bosse sur l’écologie, qu’il y a du biocarburant, c’est bon. Faut pas tomber là-dedans”, a-t-il ajouté, avant d’inviter les spectateurs à envoyer à ses équipes des pistes et solutions. “Sincèrement, on va se poser dessus et ça aura réellement un impact sur les événements qu’on fera plus tard”.

À lire aussi

Un problème qui concerne l’ensemble du milieu

Mais Squeezie est loin d’être le seul concerné. Même lorsqu’il ne s’agit pas de rassembler 60 000 personnes pour faire rouler des monoplaces sur un circuit, parler d’écologie n’est pas chose facile pour les créateurs de contenus qui jonglent entre partenariat avec les marques, placement de produits et concepts de vidéos toujours plus fous. Avec, pour résultat, des contenus produits parfois en décalage avec l’urgence climatique. Perrine Bon estime que plusieurs raisons peuvent l’expliquer. “Les personnalités publiques, et notamment d’internet, se font tellement critiquer pour tout et rien qu’elles préfèrent ne rien faire pour se préserver de toute réflexion”, assure la jeune femme, qui a déjà pu travailler avec plusieurs gros influenceurs sur ces questions. “La première chose qui ressort, c’est qu’ils ne sont pas légitimes pour parler d’écologie”, souligne-t-elle.

Outre le manque de légitimité, les créateurs du web sont considérés comme des “cibles faciles” et font l’objet d’un déferlement de critiques… à laquelle d’autres milieux à fortes émissions de carbone échappent, comme le divertissement télévisé ou le cinéma. Une erreur, estime Perrine Bon : “Les gens ne se rendent pas compte que les influenceurs sont beaucoup plus proches de nous que les joueurs de foot, les stars de la télé ou que n’importe quel artiste international. On ne se rend pas compte à quel point ils sont nos alliés dans beaucoup de choses au quotidien”. Pour elle, il est donc préférable de jouer la carte de la pédagogie et de leur partager les solutions.

"L'imaginaire de la réussite est toujours le même."

Le deuxième constat touche à l’imaginaire de la réussite. “Aujourd’hui, ça ressemble à de grosses productions, des voyages, des voitures… Quand on sort du microcosme de la petite sphère écolo, l’imaginaire de la réussite est toujours le même”, poursuit Perrine Bon. Selon elle, c’est donc à ce niveau qu’il faut agir, en créant d’autres récits. “Tant que ce sera ça la réussite, c’est là où ils vont se diriger et c’est normal.”

Pour les vidéastes, la réussite rime souvent avec production de plus en plus importante. Depuis quelques années, les vidéastes se livrent en effet à une course effrénée et, pour continuer à amasser les vues, proposent des concepts de vidéos qui demandent de lourds moyens de production. Finies les vidéos seuls dans leur chambre, les créateurs de contenus et influenceurs sont devenus de vrais acteurs du divertissement. Ils reçoivent des invités de prestige, allant des comédiens aux sportifs de haut niveau, et sont accompagnés par des équipes de professionnels. On estime que le marché du marketing d’influence devrait s’élever à 16,4 milliards de dollars en 2023, soit 20 fois plus qu’en 2015 -.

Pas à pas

Alors, comment faire pour que le monde de l’influence entame sa transition verte ? “Il faut des premiers pas, des déclics. On ne change pas du jour au lendemain, c’est pareil pour les influenceurs. Il faut les amener sur ce chemin, en tout cas, c’est ce que j’essaye de faire”, explique notre interlocutrice. Consommer moins et de façon plus responsable, travailler avec des marques engagées ou à faible empreinte écologique… Ces questions semblent encore lointaines pour les créateurs et leurs agences, mais un changement semble lentement s’amorcer. Cela s’explique en partie par les attentes des abonnés : selon les chiffres avancés par l’agence Stellar, 79 % des Français estiment que les marques doivent agir. S’engager sur des questions sociales ou écologiques peut donc être un moyen de rester dans l’air du temps.

À lire aussi

Certains créateurs ont décidé de tourner le dos à la surconsommation et ont opéré un tournant radical dans le type de contenu proposé, à l’instar de Swann Périssé qui a délaissé les sketchs humoristiques pour créer “Vert chez vous”, un projet axé sur l’écologie. D’autres font le choix de combiner les deux. “Il y a aujourd’hui des influenceurs plus lifestyle qui ont pris un petit virage, je pense notamment à Élodie (alias “Le coin d’Élodie”). Elle parle de comment elle est partie en vacances à Copenhague en train, comment elle a fait ses tenues de rentrée en seconde main ou comment elle a meublé tout son atelier sur Leboncoin”, poursuit Perrine Bon.

Elle cite également Inès Benazzouz (alias Inoxtag), streameur et youtubeur de 21 ans suivi par plus de 6 millions de personnes. Pour l’une de ses vidéos, le jeune Français est resté une semaine sur une île déserte. Dans la vidéo, une séquence le montre très choqué du nombre de déchets qu’il retrouve sur l’île. Selon notre interlocutrice, le fait de montrer et de parler de ce genre de chose est une façon de faire exister le sujet auprès d’une large population. “C’est encore plus intéressant que des influenceurs qui sont déjà écolos et qui parlent à une cible de convaincu. Là, on a vraiment une personnalité qui va parler à une génération entière, ultra-mixte et qui va insuffler comme ça des petits éléments un peu plus responsables avec ses mots.”