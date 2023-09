Entre chasse et conservation, “conflit de canards” à la frontière franco-belge : “C’est complètement schizophrène”

Le naturaliste explique que les chasseurs français se positionneraient à proximité de la frontière franco-belge afin de tirer sur les oiseaux en provenance de Belgique. Pendant plusieurs semaines, les canards sont attirés vers les étangs de chasse français grâce à un nourrissage au grain. “En allant sur place, c’est assez frappant. Ils le font avant l’ouverture de la chasse, donc les oiseaux sont habitués à venir voler là le soir”, commente-t-il auprès de La Libre. La pratique est pourtant interdite. Pierre Rigaux a dénombré des centaines de tirs du côté de l’étang Poujet, le soir du 21 août 2023, date d’ouverture de la chasse. Et si c’est la première fois que des images documentent ce phénomène, ce n’est pas la première fois qu’il est observé.

Un problème connu

En 2021, l’ornithologue belge Alain Malengreau publiait un article décrivant la problématique dans une revue spécialisée. Dès 2016 et pendant plusieurs années, il a assuré un suivi des populations d’oiseaux en se plaçant à la frontière et en comptant le nombre de volatiles passant avant et après l’ouverture de la chasse. En 1h40, il avait recensé 2054 tirs, soit environ vingt par minute. “En fonction des années, on perd entre 200 et 700 canards sur une nuit”, précise-t-il. Un chiffre considérable, puisqu’il représente jusqu’à 40 % de la population d’oiseaux. “Ce qui est d’autant plus dommageable, c’est qu’à cette période-là, ils sont incapables de différencier les jeunes des adultes et des femelles”, assure l’ornithologue, qui a estimé que pour chaque oiseau tué, trois coups de fusil devaient être tirés.

Pour lui, il s’agit d’un problème intracommunautaire : les législations sont en effet différentes de part et d’autre de la frontière. En Belgique, les chasseurs ne peuvent tirer que sur certaines espèces, ce qui n’est pas le cas en France. “C’est là qu’au niveau européen, c’est complètement schizophrène, déplore Alain Malengreau. D’un côté, les Marais de Harchies reçoivent de l’argent de l’Europe pour améliorer les populations d’oiseaux. De l’autre, tout le bénéfice qu’on a pu avoir avec différentes mesures de gestion est perdu sur une nuit parce qu’ils appliquent une autre législation en France.” Pour l’ornithologue, il s’agit d’une aberration. “On investit de l’argent pour protéger les oiseaux qui se font tirer après en une nuit et chaque année, on recommence à zéro”.

La zone des Marais d’Harchie bénéficiait en effet du programme de financement européen LIFE jusqu’à cette année, tandis qu’un nouveau projet doit débuter en 2024. En 2022, la Région wallonne lui a de son côté alloué un budget de 1 417 500 euros, sur la période 2022-2024. Selon la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier, interrogée à la Chambre sur le sujet, il s’agit “de rendre plus accessibles les espaces naturels et de mieux accueillir le public, ce qui aura des répercussions positives sur la conservation de la biodiversité et la préservation des milieux naturels”. Les travaux doivent commencer cet hiver.

Des efforts vains ?

Projets ambitieux d’un côté, chasse intensive de l’autre… Malgré les différentes alertes des défenseurs de la biodiversité, relayées dans les médias, la situation semble au point mort. De leur côté, les chasseurs français se défendent et rappellent être dans leur droit. “Les chasseurs de gibiers d’eau ont un très gros défaut : on n’arrive pas bien à reconnaître les canards avec un drapeau belge”, ironise Raoul Bary, responsable de l’association des chasseurs de gibier d’eau des étangs de Condé-sur-Escaut, contacté par La Voix du Nord. S’il ne peut garantir que l’agrainage n’est pas pratiqué (”je ne suis pas sur tous les étangs”), il rappelle que la pratique est sanctionnée par les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB).

Contacté par La Libre, le cabinet de la ministre Tellier réitère son soutien à “une politique ambitieuse de protection de la nature au sein des instances internationales, et donc au niveau européen” afin d’éviter les discordances entre les politiques nationales. Le cabinet assure également que le département nature et forêts (DNF) a pris contact avec son homologue français pour “limiter les pratiques dénoncées”. “Sans nouvelle, la ministre de la Nature a sollicité une nouvelle fois le préfet”, précise-t-on.