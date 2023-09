Présents dans les nuages, les microplastiques pourraient-ils contribuer au changement climatique ?

Pour mieux appréhender l’ampleur de la pollution plastique atmosphérique, une équipe de scientifiques japonais a prélevé des échantillons au sommet du mont Fuji et du mont Oyama, à des altitudes comprises entre 1 300 et 3 776 mètres. Les résultats de leurs travaux, publiés ce mercredi dans la revue Environmental Chemistry Letters, ont confirmé la présence de minuscules fragments de plastiques dans les nuages d’altitude. “À notre connaissance, cette étude est la première à détecter des microplastiques aéroportés dans l’eau des nuages”, notent les chercheurs. Les prélèvements ont permis de détecter neuf types de polymères et un de caoutchouc, mesurant entre 7,1 et 94,6 micromètres (un micromètre équivaut à 0,001 millimètre).

La présence de microplastiques dans les nuages peut sembler surprenante à première vue. “C’est comme pour tous les autres polluants qui ne sont pas forcément volatils, tel le plomb : on les retrouve dans l’atmosphère via des particules, confirme Yannick Agnan. Leur petite dimension facilite l’émission de poussières dans l’atmosphère, qui peuvent ensuite se retrouver partout.”

Un rôle dans la formation des nuages ?

Ce sont principalement des polymères hydrophiles, c’est-à-dire aimant ou attirant l’eau, qui ont été retrouvés par les chercheurs japonais. “Ce caractère hydrophile, qui n’est pas propre à toutes les matières organiques, va permettre aux microplastiques de se fixer plus rapidement dans les petites gouttes d’eau des nuages”, explique le chercheur Yannick Agnan. La découverte des chercheurs japonais suggère que les microplastiques jouent un rôle possible dans la formation des nuages. Un processus qui pourrait avoir des répercussions sur le climat, comme le soulignaient les auteurs d’un autre article publié en novembre 2022 dans la revue Nature. “Les microplastiques pourraient agir comme des noyaux de condensation des nuages ou des particules de nucléation de la glace, affectant les processus de formation des nuages. En quantités suffisantes, elles pourraient modifier l’albédo des nuages (leur capacité à renvoyer une part du rayonnement solaire vers l’espace, NdlR) , les précipitations et la durée de vie des nuages, ce qui aurait un impact sur le bilan radiatif et le climat de la Terre”, notaient-ils.

”Les microplastiques en suspension dans l’air se dégradent beaucoup plus rapidement dans la haute atmosphère qu’au sol en raison du fort rayonnement ultraviolet, et cette dégradation libère des gaz à effet de serre et contribue au réchauffement de la planète”, alerte en outre le Pr. Okochi, l’un des auteurs de l’étude publiée ce mercredi. Selon lui, il est donc essentiel d’agir contre la pollution atmosphérique par les plastiques.

Outre les effets sur le climat et l’environnement, la présence de microplastique dans l’atmosphère pourrait avoir des effets néfastes sur la santé humaine. “Tôt ou tard, ils vont revenir sur terre avec les précipitations, rappelle Cathy Debier, professeure à la Faculté des bioingénieurs de l’UCLouvain. Le danger, c’est l’inhalation et l’ingestion. S’ils sont suffisamment petits, ces microplastiques peuvent passer à travers les membranes biologiques – comme la barrière intestinale – et se retrouver au niveau du sang et des tissus”, explique la chercheuse. Elle précise qu’une fois ingérés, les microplastiques “véhiculent des contaminants – comme le bisphénol A – qui vont être libérés au cours de la digestion puis absorbés et peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens”, ajoutant que les particules suffisamment petites pour être absorbées peuvent avoir des effets directs sur l’organisme, par exemple créer de l’inflammation. “C’est encore peu connu, mais différents types d’effets ont déjà été objectivés.”