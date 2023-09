Vers une abstention de la Belgique sur la réautorisation du glyphosate ? “Le principe de précaution, le ministre Clarinval n’en a cure”

Pour rappel, l’autorisation du glyphosate expirera à la mi-décembre. La Commission européenne a proposé aux États membres de renouveler pour dix ans l’autorisation de cet herbicide controversé dans l’UE. Cette proposition suit le rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a donné son feu vert au début du mois de juillet. Si les Vingt-sept s’accordent lors du vote prévu le 13 octobre, le glyphosate pourrait être autorisé au sein de l’UE jusqu’au 15 décembre 2033.

Forte opposition

Pour Nature&Progrès, il s’agit d’une proposition “totalement inacceptable quand on connaît les études académiques indépendantes qui depuis des années démontrent la toxicité du glyphosate sur la santé et l’environnement”. L’association de défense de l’environnement rappelle que le glyphosate est reconnu comme “probablement cancérigène” par plusieurs institutions indépendantes, dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Centre International de Recherche sur le cancer (CIRC). Ce n’est pas le cas de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui avait estimé l’année dernière que les preuves scientifiques disponibles ne permettaient pas de classer le glyphosate comme cancérigène.

”Malheureusement, le caractère probablement cancérigène n’est que la pointe de l’iceberg”, déplore l’association, qui regrette que le caractère neurotoxique du glyphosate ne soit pas pris en compte par les autorités européennes.

Mercredi, l’ONG Global 2000 et le Réseau européen d’action sur les pesticides (PAN Europe) ont déposé une plainte contre Bayer. Les organisations accusent le géant de l’agrochimique d’avoir dissimulé des études et données défavorables sur les effets cancérigènes et neurotoxiques du glyphosate. Ils soutiennent que ces omissions pourraient avoir influencé les conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

"Le principe de précaution, le ministre Clarinval n’en a cure"

En vue de ces éléments, les opposants au glyphosate invitent à appliquer le principe de précaution. “Il devrait s’imposer, permettre de faire la part des choses, et considérer que, face à un éventail d’études alarmantes et des recommandations du Conseil supérieur de la santé, notre gouvernement devrait assumer de voter 'Contre' le renouvellement du glyphosate”, préconise Nature&Progrès. “Mais le principe de précaution, le ministre Clarinval n’en a cure”, accuse l’association environnementale, rappelant que le ministre a estimé qu’il n’était pas utile de l’appliquer en raison des avis scientifiques récents.

La réunion des responsables agriculture des cabinets du premier ministre et des vice premiers ministres, organisée au cabinet du ministre Clarinval, n’a pas débouché sur une position belge. La décision sera donc prise lors du kern du vendredi 6 octobre, une semaine avant le vote. Or, l’absence d’accord entre les différents partis semble mener droit vers une abstention de la Belgique lors du vote. Selon les informations de l’organisation, l’Open VLD et le MR seraient tous les deux en faveur du renouvellement. Le PS, Vooruit, Groen et Ecolo seraient contre, invoquant le principe de précaution et l’avis du Conseil supérieur de la Santé, qui plaide pour un abandon du glyphosate. Le CD&V ne s’est quant à lui pas encore prononcé.

”En amont de cette réunion préparatoire, nous avons fait part aux différents vice-premiers ministres, de tous les arguments qui devraient peser dans la balance et des alternatives. Signer et continuer, comme le souhaitent certains partis de la majorité, c’est verrouiller le système actuel. Ce système qui sabote notre santé, notre environnement, et piège les agriculteurs et agricultrices. Nous espérons maintenant que nos interpellations vont être prises en compte”, déclare Virginie Pissoort, responsable de plaidoyer et de campagne, Nature&Progrès.

L’association rappelle que des alternatives existent et que le vote à venir est “une occasion unique de tourner le dos au glyphosate, de mettre un coup d’accélérateur sur la recherche et le déploiement d’alternatives”.