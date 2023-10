En Islande, la grande évasion de saumons d’élevage menace l’environnement : “Il s’agit d’une catastrophe”

Comme un poisson dans l’eau ou comme un loup dans la bergerie ? On a appris que, le 20 août dernier, plusieurs milliers de saumons d’élevage ont pu s’échapper de leurs filets, dans le nord-est de l’Islande. Deux trous, de 20 et 30 centimètres, auraient suffi pour que 3 500 des 70 000 saumons présents dans la cage d’Arctic Fish – l’une des plus grandes entreprises d’élevage de saumons du pays – retrouvent la liberté. Le PDG de la firme, Stein Ove Tveiten, s’est dit désolé de l’incident. “C’est une question qui nous préoccupe beaucoup. C’est pourquoi nous avons pris des mesures pour réduire les éventuels effets négatifs de la fuite”, a-t-il assuré. L’autorité alimentaire et vétérinaire islandaise (MAST) a quant à elle annoncé l’ouverture d’une enquête. L’incident aurait pu en rester là. Malheureusement, certains de ces spécimens ont depuis lors été pêchés dans 32 rivières de la région, révèle le quotidien britannique The Guardian.