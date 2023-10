”Le problème des punaises de lit est le même en Belgique qu’en France, mais on le cache mieux chez nous”

De la taille d’un pépin de pomme, ces insectes causent des piqûres en se nourrissant la nuit de sang humain, se dissimulant le plus souvent dans les matelas ou sommiers. ” Les punaises de lit sont typiquement ce qu’on appelle des insectes autostoppeurs, mais qui ici se font emmener contre le gré de celui qui les transporte. Cet insecte se loge dans les valises, les vêtements, les chaussures, tous les effets personnels, détaille l’entomologiste François Verheggen (ULiège), qui a participé au tout récent rapport scientifique de l’Anses, l’équivalent de l’Afsca en France, sur la lutte contre les punaises de lit. Les infestations prennent beaucoup d’ampleur en France pour différentes raisons notamment liées à un tourisme important, à un grand secteur hôtelier, aux déplacements de personnes… Les logements sociaux peuvent aussi être rapidement touchés vu l’important turnover. En outre, les punaises de lit peuvent aussi se déplacer, et ont donc la capacité de passer d’un appartement à un autre. Un autre facteur est la difficulté de diagnostic : les médecins généralistes ne sont pas formés et même le dermatologue va avoir bien du mal à faire la différence entre des piqûres de moustique ou des piqûres de punaises de lit.”

En outre, poursuit le scientifique, d’un point de vue social, cette problématique reste très difficile à assumer car les punaises de lit sont encore trop souvent considérées comme étant le symptôme d’une mauvaise hygiène, de bas revenus ou d’un faible niveau social. “Ce qui n’est pas le cas du tout, toutes les études le montrent. Il ne faut pas confondre les punaises de lit avec les cafards, par exemple, qui vont bénéficier de nourriture oubliée dans un coin. La punaise de lit est en fait un insecte qui a besoin de repas sanguins réguliers afin de pouvoir passer une étape dans son cycle de développement, de l’œuf à l’adulte. Les punaises de lit ne transportent pas de maladies mais, comme pour une piqûre de moustique, de guêpe ou d’abeilles, il existe des personnes allergiques ou qui vont faire des réponses plus importantes. Et cela ne se limite pas à une démangeaison. Comme le disait le psychologue de notre équipe, les infestations de punaises de lit sont un viol de notre intimité, comparables à un cambrioleur qui rentrerait chez vous. Votre lit, votre chambre à coucher, ce sont vraiment les endroits de votre intimité, c’est là où vous reposez en toute confiance. À ce niveau, c’est donc très différent d’une piqûre de guêpe ou d’abeille.”

Aussi présentes en Belgique

En Belgique, “depuis quelques années, on assiste à des infestations de punaises, après qu’elles ont été ramenées de voyage. Pour ce qui est de l’explosion des infestations évoquée chez nos voisins, la hausse est également présente mais elle n’est pas aussi importante que dans certaines régions françaises comme à Paris ou en Amérique du Nord il y a quelques années”, complète le professeur d’entomologie Frédéric Francis (ULiège), qui précise cependant qu’il n’existe pas d’institution en Belgique qui comptabilise les cas ou les plaintes quant aux punaises de lit, contrairement à ce qui se fait dans l’Hexagone, où l’on dispose de chiffres précis (entre 2017 et 2022, 11 % des ménages français auraient été infestés, selon un songe Ipsos pour l’Anses). “Il n’y a pas de suivi ou de surveillance continue et financée. Il faut dire qu’indépendamment des désagréments que cela peut causer et du fait que des personnes peuvent être sensibles et éprouver des démangeaisons cutanées très importantes, ces punaises ne sont pas vecteurs de maladie, au contraire des moustiques ou d’autres insectes hématophages. Le suivi est donc évidemment moins direct. Mais c’est une problématique négative pour laquelle il faut être vigilant.”

De son côté, la chercheuse-entrepreneuse Anne-Catherine Mailleux, entomologiste et fondatrice de l’entreprise Domobios qui commercialise des pièges anti-punaises de lit à destination des sociétés fournissant les désinsectiseurs ou les grandes surfaces, confirme l’absence de chiffres précis pour la Belgique, mais ne voit cependant pas la raison pour laquelle notre pays serait protégé. “Je pense que le problème est le même en Belgique qu’en France. D’ailleurs, depuis 2018-2019, tant les désinsectiseurs français que les désinsectiseurs belges voient leurs demandes d’intervention pour les punaises de lits doubler chaque année. C’est ce qu’ils me disent. Certaines entreprises ne font plus que cela ! Déjà en 2014-15, lorsque je m’étais intéressée à la question, j’avais constaté que les plaintes augmentaient d’année en année dans les hôtels bruxellois. C’est un problème en Belgique, mais c’est un problème relativement caché chez nous. On le cache mieux qu’en France. On en parle moins et les hôtels prennent le problème très au sérieux : dès qu’ils apprennent la présence de punaises de lit, ils réagissent très vite, même chose pour les Bed and breakfast. La présence de punaises de lit concerne particulièrement les grandes villes : Anvers et Bruxelles sont les deux points chauds car c’est là aussi qu’on voyage le plus.”

Sur LN 24, Raphaaël Godfrin, codirecteur de la société Antinuisible, indiquait de son côté qu’il observe une augmentation de 300 % des infestations par des punaises depuis deux ans en Belgique. “Le phénomène est de plus en plus fort depuis quatre ou cinq ans et est encore remonté en flèche cette année.”

Elles se cachent très bien

Malheureusement, se débarrasser de punaises de lit est très compliqué, avertit Anne-Catherine Mailleux : “Les punaises de lit ont toujours vécu avec nous, mais étant donné que nos maisons sont devenues plus confortables (chaudes et un peu humides), elles se sont multipliées. Au début, on pensait qu’on allait pouvoir les éradiquer avec l’insecticide DDT, interdit à présent. Cela a effectivement pas mal marché au début, mais désormais on se retrouve face à des populations qui ont développé une résistance au DDT. Régulièrement, on découvre de nouveaux insecticides, mais au bout de quelques années, les punaises deviennent aussi résistantes. On se retrouve donc sans armes.”

Une autre difficulté tient au fait que les punaises “sont capables de se cacher un peu partout, elles aiment beaucoup ce qui est fissures et endroits très étroits” : dans les fissures dans le mur, dans les bouchons qui supportent les lattes en bois d’un sommier, le long des coutures d’une housse de couette, ou même dans les boules décoratives bloquant la tringle d’un rideau… Or, ces endroits sont difficiles à atteindre en cas de pose de produit insecticide, qu’il faut réappliquer plusieurs fois pour cibler tous les animaux. “Et si une punaise de lit sent l’insecticide, elle peut même se réfugier dans une gaine électrique… Comment poser de l’insecticide à un tel endroit ?”

Concrètement, que faire si on se retrouve face à ces petits insectes au corps plat et arrondi chez nous ? Première étape, conseille Mme Mailleux : sortir de la pièce infectée tout le linge de lit, les vêtements, lampes, livres… Les mettre dans des sacs hermétiques dans une autre pièce puis laver à 60°C avec du savon. Ou… les congeler, afin de tuer les punaises de lit et surtout leurs œufs qui pourraient s’y être réfugiés. “C’est un énorme travail, cela demande beaucoup d’énergie. Aux États-Unis, les pompiers ont vu leur nombre d’interventions augmenter à cause des punaises de lit, car certaines personnes touchées, excédées, préféraient tout brûler…”

Ensuite, pour la désinfection de la pièce elle-même, la meilleure solution, selon l’entomologiste est d’appeler un professionnel. “Les désinsectiseurs professionnels utilisent des produits de plus en plus intelligents, ils changent de produits à chaque fois, diminuent les doses mais essayent de les appliquer le plus localement possible. Les insecticides qui sont en vente pour les particuliers en grande surface ne sont pas très concentrés, contrairement aux insecticides des professionnels. Vous allez tuer quelques individus et les autres se cacheront et seront beaucoup plus compliqués à trouver. Cela ne fait que renforcer le problème.”

Alternative sans insecticide

Une alternative sans insecticide est possible : l’élimination par le froid (neige carbonique) ou par le chaud, avec de la vapeur sèche et des appareils diffusant de la vapeur d’eau extrêmement chaude et contenant très peu d’eau. L’appareil est passé très lentement sur les fissures, afin de tuer les adultes aussi bien que les œufs. Ces appareils peuvent être loués aux particuliers, mais vu les risques à ces températures élevées, l’utilisateur doit se montrer extrêmement prudent, avertit Anne-Catherine Mailleux. Autant le savoir : une désinsectisation par un professionnel coûte plusieurs centaines d’euros.

Quant aux pièges à punaises conçus par Domobios, ils consistent en de petits abris en carton attirants pour les punaises et dotés d’un plafond recouvert de colle. Lorsque la punaise s’y retrouve complètement collée, elle a déjà appelé ses congénères à la rejoindre dans cet abri agréable. Ces pièges, qui peuvent être posés dans les lits, n’ont pas pour but de capturer toutes les punaises de lit d’un domicile, mais permettent de les détecter le plus tôt possible et/ou de confirmer leur présence avant l’intervention d’un professionnel et enfin de déterminer qu’elles ont bien disparu après une désinsectisation.