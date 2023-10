La population mondiale s’installe "de manière disproportionnée sur des terres dangereuses et des zones auparavant évitées"

Les résultats montrent que les constructions de bâtiments se sont globalement étendues de 85,4 %, celles situées dans les zones les plus exposées aux risques d’inondations augmentant même de 122 %. Entre 1985 et 2015, la tendance montre donc que les zones à haut risque ont connu un plus fort taux de développement. Dans la carte ci-dessous, les zones rouges correspondent aux pays et régions où la part de bâtiments exposés aux inondations augmente. À l’inverse, les zones bleues montrent celles où l’exposition aux inondations a diminué pendant la période étudiée.

Croissance à l'abri des inondations et croissance exposée aux inondations : différence relative entre la croissance de l'habitat dans les zones sûres et dans les zones à haut risque de 1985 à 2015. ©D.R.

Une tendance particulièrement marquée en Asie

En 2015, au moins 11,3 % de toutes les zones bâties dans le monde étaient exposées à des risques d’inondation élevés ou très élevés, c’est-à-dire à des hauteurs d’eau d’au moins 50 cm lors de crue centennale. La même année, 20 % de l’ensemble des zones d’habitation se trouvaient dans des zones présentant des risques d’inondation moyens ou élevés, contre 17,9 % en 1985. Un niveau globalement important, estime Jun Rentschler. Mais cette dynamique d’exposition aux inondations n’est pas uniforme : elle diffère d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, ainsi que selon le niveau de revenus des différents groupes étudiés.

C’est dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique que l’on trouve la plus grande proportion d’établissements humains dans les zones où les risques d’inondation sont les plus élevés. Parmi tous les groupes de revenus, les pays à revenu moyen supérieur abritent la plus grande proportion (60,8 %) d’établissements dans les zones les plus exposées aux inondations. Sans surprise, la Chine est l’un des principaux moteurs de l’augmentation substantielle de l’exposition aux inondations dans ce groupe.

Des risques accrus avec les dérèglements climatiques

Cet été, de nombreuses régions du monde ont été touchées par des inondations de grande ampleur. De la Grèce à la Chine, en passant par la Libye ou les États-Unis. Des catastrophes meurtrières dont les dégâts s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. C’est ce constat qui a servi de point de départ à l’auteur de l’étude. “Les pertes dues aux catastrophes augmentent et il est de plus en plus évident que le changement climatique accroît la probabilité de chocs naturels extrêmes. Pourtant, il semble politiquement opportun d’invoquer le changement climatique comme une force exogène qui, soi-disant, place les catastrophes hors de l’influence des autorités locales et nationales”, observe-t-il. Il rappelle que les modèles d’urbanisation et de développement spatial déterminés au niveau local sont des facteurs clés de l’exposition et de la vulnérabilité des populations aux chocs climatiques.

Selon lui, les résultats de cette étude fournissent “des preuves systématiques d’une divergence dans l’exposition des pays aux risques d’inondation”. “Au lieu d’adapter leur exposition, de nombreux pays continuent d’amplifier activement leur exposition à des chocs climatiques de plus en plus fréquents”, estime-t-il.

En fournissant des preuves chiffrées aux décideurs politiques, cette étude veut les inciter à “donner la priorité aux mesures de prévention, de réduction et de préparation des risques”, conclut-il. “Dans les zones où l’exposition aux inondations est déjà élevée, les investissements dans la préparation aux catastrophes sont essentiels pour atténuer les pertes. Dans les zones où l’exposition aux inondations est encore faible mais augmente rapidement, il est urgent de réviser les plans d’occupation des sols et d’urbanisation, et de mettre à jour les codes de construction et les plans directeurs des infrastructures en tenant compte des risques”.

Et en Belgique ? “Tout le monde sait qu’il faudrait ouvrir la boîte de Pandore”

Selon les données publiées par la Région wallonne après les inondations de juillet 2021, “10 % des demandes de permis sont concernées par les risques d’inondation tant par débordements des cours d’eau que par ruissellements”. De nouvelles recommandations ont été établies par une circulaire mettant en avant les éléments à prendre en compte lors de la définition des zones urbanisables par les personnes en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, tant à l’échelon communal que régional.

Pour mieux appréhender la situation belge et wallonne et ses enjeux, La Libre a posé trois questions à Jean-Philippe De Visscher, professeur à la Faculté d’architecture de l’UCLouvain.

Quelle est la situation en Belgique et en Wallonie ?

En Wallonie, on est dans un territoire qui est un peu particulier : globalement, on a des plateaux agricoles sur le haut des collines et la plupart des zones urbanisées sur les flancs ou sur les fonds des vallées. Si on regarde comment les choses ont évolué au cours des dernières dizaines ou centaines d’années, il y a une longue tendance à diminuer la couverture forestière sur le haut des plateaux. De nombreux bocages et autres zones qui pouvaient jouer un rôle dans l’infiltration ou le ralentissement des eaux ont diminué. Les parcelles agricoles ont quant à elle plutôt grandi, on a aussi minéralisé des surfaces de zoning industriel ou commercial. En contrebas, il y a eu un phénomène d’étalement urbain, surtout en période d’après-guerre, qui augmente le nombre des bâtiments vulnérables au ruissellement. On tend également à lotir les anciennes zones industrielles de fond de vallée, et on ajoute des équipements vulnérables dans les bâtiments existants (chaudières, garages, etc.). En amont, on a donc fabriqué un contexte qui est plus favorable la production de ruissellement : quand l’eau tombe, il y a moins d’endroits où elle va être stockée, elle a donc tendance à ruisseler plus vite, ce qui veut dire que tout arrive au même moment au fond de la vallée. En aval, on a produit de plus en plus de vulnérabilité au ruissellement et au débordement des cours d’eau.

Après les inondations de 2021, la Région a publié une circulaire avec de nouvelles recommandations lors de la construction en zone inondable. Quels sont les autres outils développés pour mieux évaluer les risques ?

La Région Wallonne n’a pas attendu les événements de 2021 pour mettre en place des outils pour essayer de faire face. Une carte de l’aléa d’inondation existe déjà et, dès qu’on veut construire dans ces zones-là, une série de règles s’applique. Une carte des ruissellements a aussi été ajoutée, ainsi qu’une cellule de Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement et un nouveau du code de développement territorial (CoDT). Mais il faut aussi remonter en arrière : l’outil central wallon qui détermine ce qui est bâtissable ou non, c’est le plan de secteur. Il a été réalisé dans les années 70 dans une période de forte croissance économique en Belgique. Il fallait libérer du foncier, on a cherché toute une série de terrains qui pouvaient être urbanisés, soit globalement les terres les moins propres à l’agriculture. Le plan de secteur a donc finalement proposé à l’urbanisation des terrains assez vulnérables. Il y a des zones qui sont habitables selon le plan de secteur, qui sont dans un aléa d’inondation plus ou moins élevé et qui simplement répondent à une série de contraintes. Avec le temps, on a compris que ce n’était pas suffisant. En 2021, on a été bien au-delà de ce qui était la zone d’aléa faible. On a compris que cette carte-là, elle était finalement en dessous de la réalité, en tout cas de 2021.

La Wallonie a donc mis des outils en place pour limiter la création de nouvelles zones vulnérables. Qu’est-ce qui est fait pour limiter les risques là où le risque existe déjà ?

Dans un monde idéal, il faudrait requestionner la carte de l’aléa d’inondation et le plan de secteur. Mais ce sont des questions hyper difficiles : le plan de secteur, c’est quand même le grand outil de stabilisation foncière en Wallonie. Si vous touchez à ça, vous touchez à toute la valeur des terrains, à toute l’économie. Tout le monde sait bien qu’il faudrait ouvrir la boîte de Pandore, mais c’est un peu compliqué. De plus, nous sommes sur des processus d’urbanisation très longs, ce n’est pas en deux ans qu’on va les inverser. Par différents leviers, la région, les provinces et les communes soutiennent des rachats de terrain, des travaux, des études, des services d’accompagnement pour résoudre des points problématiques et diminuer la vulnérabilité aux inondations en aval. Des mesures existent également pour inciter les agriculteurs à installer des dispositifs d’infiltration, stockage et ralentissement de l’eau en amont. Mais c’est clair que techniquement, financièrement, humainement et légalement, c’est très compliqué à mettre en œuvre. En Wallonie, en plus des cours d’eau, on a quand même environ 53 000 km d’axes de ruissellement à gérer, sans compter les voiries qui deviennent des canaux en cas d’orage.