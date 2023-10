Glyphosate : un jeune Français indemnisé, le lien entre ses malformations et l’herbicide reconnu

”On a été entendus”, confie Sabine Grataloup à France Télévision. La mère de Théo, né en 2007, est soulagée : le lien entre les malformations graves de son fils et l’exposition au glyphosate pendant sa grossesse a en effet été reconnu par le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Dans son avis, ce fonds d’indemnisation réservé aux professionnels retient “la possibilité du lien de causalité entre la pathologie de l’enfant et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale”. Une première en France après plus de dix ans de combat. “C’est le soulagement, l’apaisement”, poursuit-elle. “C’est une grande victoire”, estime quant à lui Théo.