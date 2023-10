Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antractique est trois fois plus grand que le Brésil

En 1985, des chercheurs découvraient qu’un trou s’agrandissait au fil des ans dans la couche d’ozone. Mais cette couche protectrice, essentielle à notre survie sur Terre grâce à l’absorption des rayons UV du soleil, était “en bonne voie” pour se résorber d’ici quarante ans, estimait les experts de l’ONU.

La fluctuation de ce trou est normale. Les observations du satellite Sentinel 5P montrent que sa taille augmente au-dessus des régions polaires d’août à octobre et atteint son maximum entre la mi-septembre et la mi-octobre. Mais sa taille inhabituellement grande et sa précocité alertent les experts. La formation du trou “a débuté particulièrement tôt et s’est développée rapidement depuis la mi-août”, explique Antje Inness du Service de surveillance de l’atmosphère du programme Copernicus de l’ESA.

Comment expliquer ce phénomène ?

Pour la communauté scientifique, l’éruption du volcan Hunga Tonga en janvier 2022 pourrait être à l’origine de ce phénomène. La force de son explosion était semblable à celle de plus de 100 bombes d’Hiroshima, créant ensuite le plus haut panache d’éruption jamais enregistré.

”L’éruption du volcan Hunga Tonga a injecté beaucoup de vapeur d’eau dans la stratosphère qui n’a atteint les régions polaires sud qu’après la fin du trou d’ozone en 2022. La vapeur d’eau aurait pu conduire à la formation accrue de nuages ​​stratosphériques polaires, où les chlorofluorocarbones (CFC) peuvent réagir et accélérer l’appauvrissement de la couche d’ozone”, explique Antje Inness.

Néanmoins, les chercheurs se veulent rassurants, car le trou est situé au-dessus d’une zone quasi inhabitée et devrait se résorber d’ici quelques mois.