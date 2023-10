En Italie, la psychose grandissante des habitants des Champs phlégréens : "Faudra-t-il s'échapper en cas d'éruption?"

À lire aussi

Un plan d’évacuation prêt dans trois mois

Depuis quelques semaines, la succession des secousses de fortes intensités fait craindre le pire à la population de Pozzuoli et de Bacoli, deux communes où vivent deux cent mille personnes. “C’est compréhensible qu’ils descendent en rue lors des secousses, car elles sont en superficie, explique le volcanologue Giuseppe Mastrolorenzo. Quand les secousses sont fortes et fréquentes, cette population se rend vraiment compte de ce que signifie vivre sur un volcan actif, ils prennent conscience des risques de séismes et d’éruptions ; le volcan des champs Phlégréens est considéré comme l’un des douze “super volcans” au monde, donc potentiellement très dangereux.”

Le gouvernement italien a promis cinquante-deux millions d’euros pour financer la mise en place d’un plan d’évacuation endéans les trois mois ; une étude sur les risques sismiques des immeubles privés et publics dans les zones concernées. “C’est un bon résultat, affirme Gigi Manzoni, le bourgmestre de Pozzuoli. Mais ce n’est pas suffisant, nous devons affronter pas mal de problèmes surtout sur les voies de fuite en cas d’alarme.” Le vrai casse-tête pour les autorités de cette région fortement peuplée est d’évacuer la zone rouge qui serait concernée par une éruption. “Dans toute la zone potentiellement concernée par une possible éruption vivent trois millions de personnes, explique Giuseppe Mastrolorenzo. Toute la zone urbaine et métropolitaine de Naples.”

Le doute est permis

”Lors de la dernière secousse, mon immense télévision est tombée par terre”, explique de son côté Francesco D’Angio, un habitant de Quarto, quartier situé au nord des Champs phlégréens. “J’ai décidé de déménager pour aller vivre dans un immeuble plus récent qui j’espère a été construit selon les normes antisismiques.” Comme beaucoup de Napolitains, Francesco ne fait pas confiance à l’État. “En Italie, on attend toujours le drame avant d’agir, comment voulez-vous que ce plan d’évacuation permette de mettre en sécurité en quelques heures, trois millions de personnes avec les routes existantes ?”

La préoccupation des élus locaux est identique. “L’une des priorités absolues est la construction d’un tunnel qui relie le port de Pozzuoli à l’autoroute et une autre bretelle pour décongestionner la zone, admet le maire de Bacoli, Josi Gerardo della Ragione. Nous devons obtenir plus d’argent du gouvernement !” En attendant, sa commune a décidé d’investir cent mille euros pour la communication ; des messages qui arriveront sur les téléphones portables la population. “Un moyen de leur montrer notre soutien, pour conjurer la psychose grandissante”, admet le jeune maire.