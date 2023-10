Les événements météorologiques extrêmes ont coûté 16 millions par heure ces 20 dernières années : “L’adaptation peut faire une différence”

À lire aussi

Des catastrophes aux coûts considérables. Dans une analyse, publiée dans la revue scientifique Nature Communication, des chercheurs ont recueilli les données de toutes les études d’attribution disponibles et les ont combinées avec les données sur les coûts socio-économiques des événements extrêmes. Ils ont extrapolé ces résultats pour combler les données manquantes et arriver à une estimation générale des coûts des phénomènes météorologiques extrêmes attribuables au changement climatique au cours des vingt dernières années. Entre 2000 et 2019, la facture s’élèverait selon eux à 2 860 milliards de dollars américains, soit 143 milliards par an… et 16 millions par heure. À titre de comparaison, la quantité d’argent liquide produite et émise par les banques centrales de la zone euro était estimée, au 1er janvier 2022, à 1 570 milliards d’euros.

Ce montant de 143 milliards de dollars par an est réparti entre les coûts humains attribués (pertes statistiques de vies humaines), qui représentent 63 % du montant pour près de 90 milliards de dollars, et les dommages économiques, qui s’élèvent à 53 milliards de dollars par an. Les coûts indirects, tels que la baisse du rendement des cultures et l’élévation du niveau de la mer, n’ont pas été pris en compte.

Pertes en vies humaines et dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes imputables au changement climatique. ©D.R.

Comme le montre le graphique ci-dessus, les coûts atteignent des pics élevés pour plusieurs années, notamment 2003, 2008 et 2010. Ces pics sont “principalement dus à des événements à forte mortalité, expliquent les auteurs. Les événements à l’origine de ces pics sont la vague de chaleur de 2003 en Europe continentale, le cyclone tropical Nargis au Myanmar en 2008, la vague de chaleur de 2010 en Russie et la sécheresse en Somalie”.

Les résultats montrent aussi que “plus de 64 % des dommages attribués au changement climatique sont liés aux tempêtes, ce qui est attendu, compte tenu des dommages élevés causés par des événements tels que l’ouragan Harvey”. Les vagues de chaleur représentent 16 % des dommages causés, tandis que les inondations et les sécheresses comptent chacune 10 %. Les feux de forêt sont quant à eux responsables de 2 % des dommages nets attribués.

L’essentielle adaptation pour diminuer les coûts

Les chercheurs précisent toutefois que leur approche, fondée sur l’attribution, présente d’importantes limites. Celles-ci sont principalement liées à la quantité et à la qualité des données disponibles, ainsi qu’à la couverture géographique inégale des études d’attributions.

Les régions à faible revenu sont en effet à peine représentées dans la littérature. “Dans notre base de données, seules 8 % des études d’attribution portent sur des événements extrêmes en Afrique, alors que plus de la moitié des événements étudiés se situent en Amérique du Nord (23 %) ou en Europe (25 %)”, notent les auteurs. Il en va de même pour le type d’événement pour lesquels les études d’attributions sont réalisées, les vagues de chaleur étant plus largement documentées. “En comparaison, les tempêtes, qui sont les plus importantes lorsque l’on considère le coût économique des phénomènes météorologiques extrêmes, ne représentent que 8 % des études de cet ensemble de données.”

Ces différentes limites pourraient être modérées grâce à une collecte de donnée plus large et des recherches plus approfondies, estiment les auteurs. Quant aux coûts humains et économiques, ils rappellent que leur réduction dépend du renforcement de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique. “L’adaptation peut faire une différence considérable dans l’impact économique des phénomènes météorologiques extrêmes attribués au changement climatique dès à présent, argumentent-ils. Les politiques d’adaptation pourraient inclure le développement d’infrastructures telles que la construction de protections contre les inondations ou l’amélioration des systèmes de signaux d’alerte précoce pour les événements météorologiques extrêmes”.

Financement des pertes et préjudices

Les résultats de cette analyse contribuent à la discussion globale sur le financement des pertes et préjudices, un point abordé depuis de longues années lors des négociations internationales. Les 143 milliards de coûts annuels directement liés au changement climatique anthropique se révèlent en effet bien supérieurs au montant du financement climatique international, fixé à 100 milliards de dollars par an dès 2020 lors de la Cop15 de Copenhague en 2009. Les pays développés s’étaient en effet engagés à soutenir financièrement les pays en développement face aux défis climatiques, mais depuis, ces promesses n’ont pas été tenues. En 2020, l’OCDE estimait que seuls 83,3 milliards de dollars américains ont été fournis et mobilisés conjointement par les pays développés pour l’action climatique dans les pays en développement. Un chiffre contesté par Oxfam, qui a publié un rapport montrant que le montant réel de ces financements s’élèverait seulement à 24,5 milliards.

Malgré tout, il est prévu que l’objectif soit revu à la hausse d’ici à 2025. En parallèle, un accord de principe historique sur la création d’un fonds pour les pertes et préjudices avait été conclu au terme de la Cop27 de Sharm el-Sheikh. Les contours de ce fonds (provenance des financements, bénéficiaires, etc.) doivent être définis lors de la Cop28, qui se tient dès le 30 novembre à Dubaï (Émirats arabes unis). “Face à l’escalade des menaces climatiques, accorder la priorité à un financement substantiel, opportun et accessible pour soutenir les personnes les plus vulnérables au changement climatique est plus qu’un devoir moral, c’est un impératif existentiel”, rappellent 170 organisations humanitaires, climatiques et pour le développement durable dans un appel commun en amont de la Cop28.