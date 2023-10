Vos chiens et vos chats devraient-ils devenir vegan en même temps que vous ? “Cela peut être très bénéfique pour la durabilité de l’environnement”

En plus de l’utilisation des terres et des besoins en eau, l’élevage a un fort impact sur l’environnement : le secteur représente 11 à 19,6 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. Si les rapports du Groupe intergouvernemental d’expert sur l’évolution du climat (Giec) estiment qu’il est crucial de diminuer la part de produits d’origine animale dans nos repas pour faire baisser les émissions de CO2, le même principe se révèle vrai pour nos animaux de compagnie. En effet, des études ont montré que ce type de régime alimentaire n’était pas mauvais pour leur santé ou leur comportement.

L’auteur de l’étude, parue début octobre, a donc étudié les besoins énergétiques alimentaires des chiens, des chats et des humains aux États-Unis et dans le monde. Pour cela, il s’est basé sur les estimations les plus récentes du nombre d’animaux de compagnie à travers le monde, à savoir 471 millions de chiens et 373 millions de chats. Selon ses calculs, la consommation relative moyenne d’animaux d’élevage à travers le monde serait faite à 91,1 % par les humains, 7,7 % par les chiens et 1,2 % par les chats. Une transition complète vers des régimes végétaliens sains sur le plan nutritionnel aurait donc un impact très positif sur le bétail consommé. Pour les humains, elle permettrait d’éviter l’abattage de 71,3 milliards d’animaux d’élevage terrestres… Et 6,9 milliards de plus si nos animaux de compagnie s’y mettaient aussi !

De quoi limiter des réductions importantes au niveau des effets associés à l’utilisation des terres et de l’eau, aux émissions de gaz à effet de serre (GES), aux gaz acidifiants et eutrophisants, et à l’utilisation de biocides, dans tous les groupes alimentaires, note le chercheur. À titre d’exemple, il estime que l’adoption de ces régimes permettrait des réductions d’émissions de gaz à effet de serre supérieures à toutes les émissions des pays suivants : l’Afrique du Sud ou le Royaume-Uni pour les chiens, Israël ou la Nouvelle-Zélande pour les chats, et l’ensemble de l’UE ou l’Inde pour les humains.

S’il faut bien évidemment rester prudent sur ces estimations, le Pr. A. Knight rappelle que le nombre d’animaux de compagnie par habitant augmente régulièrement dans la plupart des pays. “Par conséquent, les impacts environnementaux relatifs des aliments pour animaux de compagnie à base de viande conventionnelle sont susceptibles d’être encore plus élevés à l’avenir que ce qu’indiquent les échéances de la présente étude, conclut-il. L’utilisation de régimes végétaliens sains sur le plan nutritionnel pour les chiens et les chats, ainsi que pour les humains, peut être très bénéfique pour la durabilité de l’environnement.”

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs s’intéressent à l’impact climatique de nos animaux de compagnie. En 2019, une étude avait montré que l’empreinte carbone d’un chien moyen (10 à 20 kg), sur l’ensemble de sa vie, était de 4,2 à 17 tonnes de CO2 s’il vit aux Pays-Bas, de 1,5 à 9,9 tonnes de CO2 s’il vit au Japon, et de 3,7 à 19,1 tonnes de CO2 s’il vit en Chine.