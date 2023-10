Des archéologues se lancent à la recherche des épaves de l’opération "Dynamo", immortalisée par le film "Dunkerque"

L'opération Dynamo, notamment immortalisée par le film Dunkerque en 2017, s'est déroulée du 26 mai au 4 juin 1940 : prises en étau dans le nord de la France par les troupes allemandes, les forces alliées ont cherché à évacuer vers l'Angleterre.

En neuf jours, pas moins de 338 220 combattants - en majorité britanniques, mais également français (123 000) et belges (16 800) - ont été évacués dans des conditions inouïes à bord de diverses embarcations - navires militaires, chalutiers, ferries, remorqueurs…

Soixante kilomètres séparent Dunkerque et Douvres en empruntant le trajet le plus court, mais celui-ci était à portée des canons ennemis installés à Calais. Entre 1 000 et 1 500 navires de tous types ont fait la traversée", et 305 ont coulé à cause "des bombardements, des torpilles ennemies, des mines, mais également des collisions provoquées par la panique de l'opération", raconte Claire Destanque, archéologue, coresponsable de l'opération.

Pendant trois semaines, les archéologues appuyés par deux géophysiciens ont quadrillé la mer du Nord pour faire l’inventaire de ces navires disparus.

À l'issue de cette campagne de détection, 27 épaves de l'opération Dynamo ont été identifiées avec certitude. Trois autres épaves ont également été localisées, mais "au vu des restes très abîmés", il faudra "les expertiser en plongeant" lors d'une deuxième phase de recherche en 2024. (AFP)