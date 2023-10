Renouvellement du glyphosate : pas de majorité lors du vote des Etats membres

Ce vendredi matin, la France et l'Allemagne avaient indiqué leur intention de s'abstenir lors du vote.

Un nouveau vote, devant le comité d'appel, aura lieu au cours de la première quinzaine de novembre. "Une décision sur le renouvellement du glyphosate doit être prise avant le 14 décembre 2023, car l'approbation actuelle expire le 15 décembre 2023", rappelle la Commission.

"Une lueur d'espoir"

Pour les opposants au glyphosate, ce résultat est une bonne nouvelle. "L’absence de majorité qualifiée des Etats membres ce vendredi matin est une petite victoire. Une lueur d’espoir pour celles et ceux qui ne transigent pas avec la santé et l’environnement et qui, depuis des années se mobilisent, mais la bataille n’est pas finie", déclare Virginie Pissoort de Nature&Progrès. "En 2017, l’approbation avait finalement été votée en Comité d’Appel. Encadrer la proposition de quelques conditionnalités, ou réduire la durée de l’approbation à 5 ou 7 ans au lieu de 10, sont des manoeuvres que la Commission pourrait tenter en vue d’obtenir une majorité des Etats membres."

Le Réseau européen d’action sur les pesticides (PAN Europe) salue également la décision. "C'est un signal important, estime Gergely Simon, Senior Policy Officer à PAN Europe. Il répond aux préoccupations d'une majorité d'Européens concernant l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement. Un grand nombre de scientifiques indépendants ont exprimé leurs inquiétudes et leurs études montrent les graves effets négatifs de l'utilisation du glyphosate. La réapprobation du glyphosate est contraire à la législation européenne sur les pesticides, qui donne la priorité à la santé et à l'environnement. En cas de doute, le principe de précaution doit être invoqué"