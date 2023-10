Les Vingt-sept échouent à s’accorder sur le renouvellement du glyphosate: nouveau vote en novembre

Les Vingt-sept devaient se prononcer sur la proposition de la Commission qui, en septembre dernier, avait soumis un projet de renouvellement de l’autorisation du glyphosate pour dix ans. Pour que la proposition soit adoptée, une majorité qualifiée devait être atteinte. Cela signifie que 55 % des pays de l’UE représentant au moins 65 % de la population devaient se prononcer en faveur du renouvellement. L’abstention de la France et de l’Allemagne, annoncée en amont du vote ce vendredi matin, a donc été déterminante. Faute d’accord au sein de notre pays, la Belgique s’est abstenue lors du vote. C’est aussi le cas de la Bulgarie, des Pays-Bas et de Malte. La procédure comptabilise les abstentions comme des votes contre, mais elles ne sont pas prises en compte pour former la majorité qualifiée contre la proposition. L’Autriche, le Luxembourg et la Croatie ont quant à eux voté contre la proposition.

”La proposition, qui est basée sur un avis rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), sera soumise au comité d’appel. Ce dernier devrait examiner et voter la proposition de la Commission au cours de la première quinzaine de novembre”, a indiqué la Commission à l’issue du vote. Cet organe d’appel fonctionne sur le même principe de majorité que le comité permanent : le seul moyen pour bloquer le renouvellement de l’autorisation du glyphosate est donc qu’une majorité qualifiée d’Etats membres vote activement contre le texte.

Si aucune majorité n’est dégagée, la Commission sera chargée de décider seule sur base des éléments dont elle dispose. “Pour l’instant, compte tenu du fait que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et les nombreux collègues des différents États ont étudié d’énormes quantités de données scientifiques, nous pensons que nous avons une bonne proposition”, a déclaré un porte-parole de la Commission ce vendredi.

Plusieurs pays ont demandé des changements, à l’instar de la France qui souhaite réduire l’approbation de l’herbicide à sept ans au lieu de dix. La Commission peut en effet encore modifier le texte avant le vote, mais a indiqué que “le texte qui a été voté aujourd’hui par le comité permanent sera le même que celui qui sera soumis au comité d’appel”. Un porte-parole a confirmé à Euractiv que des modifications avaient déjà été apportées entre fin septembre et début octobre. Celles-ci concerneraient principalement la protection des eaux souterraines et des eaux de surfaces afin de faire référence aux zones vulnérables, ainsi qu’un renforcement de la protection des petits mammifères herbivores.

”Proposition inacceptable”, “une lueur d’espoir”

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le président de la commission de l’environnement du Parlement européen, Pascal Canfin (ReNew) a appelé Ursula von der Leyen, à “modifier cette proposition inacceptable”.

L’association des agriculteurs de l’UE, Copa-Cogeca, “prend note du résultat de ce vote, tout en appelant les États membres à assumer leurs responsabilités”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Selon eux, il n’existe pas encore d’alternative équivalente à la substance. “Sans lui, de nombreuses pratiques agricoles, notamment la conservation des sols, deviendraient complexes, laissant les agriculteurs sans solution.”

Du côté des opposants à l’herbicide, le résultat du vote a été salué. “C’est un signal important, estime Gergely Simon, Senior Policy Officer pour le Réseau européen d’action sur les pesticides (PAN Europe). Il répond aux préoccupations d’une majorité d’Européens concernant l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement. Un grand nombre de scientifiques indépendants ont exprimé leurs inquiétudes et leurs études montrent les graves effets négatifs de l’utilisation du glyphosate. La réapprobation du glyphosate est contraire à la législation européenne sur les pesticides, qui donne la priorité à la santé et à l’environnement. En cas de doute, le principe de précaution doit être invoqué”

”L’absence de majorité qualifiée des États membres ce vendredi matin est une petite victoire. Une lueur d’espoir pour celles et ceux qui ne transigent pas avec la santé et l’environnement et qui, depuis des années se mobilisent, mais la bataille n’est pas finie”, déclare Virginie Pissoort de Nature & Progrès. “En 2017, l’approbation avait finalement été votée en Comité d’Appel. Encadrer la proposition de quelques conditionnalités, ou réduire la durée de l’approbation à 5 ou 7 ans au lieu de 10, sont des manœuvres que la Commission pourrait tenter en vue d’obtenir une majorité des États membres.”