La Commission européenne reporte sa proposition de bannir les substances chimiques dangereuses aux calendes grecques

Un règlement en voie d’obsolescence

Le 14 octobre 2020, la Commission avait présenté la Stratégie de l’UE pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques. Celle-ci avait pour objectif d’interdire ou de limiter au maximum d’ici à 2030 l’usage des produits chimiques les plus nocifs dans une large gamme de produits de consommation allant des aliments aux produits d’entretien en passant par les jouets, les vêtements, les cosmétiques, les meubles, les peintures, les emballages… Il était également question d’en terminer progressivement avec l’usage des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans l’Union, qualifiés de “polluants éternels”, en raison de leur persistance dans l’environnement.

Afin de mener cette stratégie à bien, il était nécessaire de réviser Reach pour en combler les lacunes. Proposé en 2003, entré en vigueur en 2007, ce règlement est en partie obsolète : il n’a pas été adapté depuis l’apparition de nouveaux polymères ou de perturbateurs endocriniens comme les Pfas. L’étude d’impact de la Commission publiée en 2021 indiquait aussi que le processus de restriction est trop long pour protéger suffisamment les consommateurs et les utilisateurs professionnels des dangers d’une substance.

Plus de 75 % de substances dangereuses pour la santé

Pour faciliter le travail de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa), il était envisagé de favoriser les évaluations de groupes de substances présentant des propriétés similaires plutôt que de poursuivre le laborieux processus d’évaluation des substances au cas par cas. Selon l’Office européen de statistiques Eurostat, 279 millions de tonnes de substances chimiques ont été produites dans l’Union en 2021, dont 214 millions de substances dangereuses pour la santé (qu’elles soient cancérigènes, neurotoxiques, immunotoxiques, mutagènes, qu’ils s’agissent de perturbateurs endocriniens…) et 85 millions pour l’environnement – certains produits étant dangereux pour l’un et pour l’autre. La révision de Reach aurait eu pour effet d’interdire l’usage dans l’UE de 7 à 8000 de ces substances présentes dans les produits de consommation.

L’analyse d’impact de la Commission prévoyait que la révision de Reach aurait un impact bénéfique socio-économique et environnemental. En revanche, elle anticipait que des exigences accrues en termes d’enregistrement augmentent la charge administrative et les coûts de conformité pour l’industrie chimique.

Priorité à la compétitivité

Le lobbying mené par celle-ci auprès de la Commission et des décideurs européens a payé. Le président français Macron et le Premier ministre belge Alexander De Croo avaient réclamé “une pause” dans les réglementations européennes au nom du maintien de la compétitivité de l’économie européenne,. Le chancelier allemand Scholz a rappelé combien l’industrie chimique allemande, portée par les deux géants Bayer et BASF, pèse dans l’économie de son pays. Au Parlement européen, les conservateurs du Parti populaire européen (PPE), la famille politique de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, plaidaient pour un report de la révision de Reach.

Le vice-président de la Commission responsable du Green Deal, Maros Sefcovic, a annulé la conférence de presse qu’il devait donner ce mardi sur le programme de la Commission. Interpellé en séance plénière du Parlement européen, à Strasbourg, il a justifié le report de la proposition sur Reach par la nécessité de trouver un équilibre entre les préoccupations environnementales et la nécessité de garantir l’accès de l’industrie européenne aux substances chimiques permettant de produire les batteries, puces et autres équipements nécessaires à la double transition verte et numérique de l’Union européenne. “Il est très mal informé. Il n’y a pas d’interdiction pour les produits dont l’usage est essentiel”, cingle Tatiana Santos, qui traite des questions liées à la régulation de la chimie pour le Bureau européen de l’Environnement

Du côté des Verts et des organisations environnementales, c’est en la consternation. “S’il est communément admis par le monde politique et les institutions que nous mettions tout en œuvre pour protéger notre environnement et la santé des populations, je déplore que les actes ne suivent pas. La révision de Reach pouvait y contribuer, la Commission en a décidé autrement”, a regretté la ministre fédérale belge chargée de l’Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo), par communiqué. “C’est très décevant de la part de la Commission von der Leyen”, soupire Tatiana Santos. “Elle a privilégié les profits de l’industrie chimique à la santé et à l’environnement. Chaque année qui passe est une année de plus d’exposition aux substances nocives.”