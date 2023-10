Europol a mené des opérations contre les pesticides illégaux : “Ensemble, nous avons illustré le pouvoir de la coopération internationale”

Succès de coopération internationale

Les contrôles visaient des conteneurs de haute mer dans les ports de l’UE et d’Asie afin d’empêcher la contrebande de substances dangereuses, entre février et avril 2023. Vingt-quatre États membres de l’UE ont participé à l’opération, ainsi que seize autres pays, dont le Royaume-Uni, la République populaire de Chine, l’Inde, et les Philippines.

L’opération Noxia a permis de saisir plus de 27 469 litres et 5 tonnes de pesticides illicites ainsi que plus de 67 millions de cigarettes et 10 tonnes de tabac, ainsi que 1 221 tonnes de déchets illicites et d’autres produits illicites divers (vêtements, consoles de jeux, etc.).

”Nous sommes extrêmement fiers de la collaboration sans faille entre l’OLAF et nos partenaires de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe) au cours de l’opération NOXIA”, a déclaré Ville Itälä, directeur général de l’OLAF. L’ASEM rassemble 53 partenaires d’Europe et d’Asie, qui représentent environ 65 % du PIB mondial et 68 % du commerce mondial. “Ensemble, nous avons illustré le pouvoir de la coopération internationale, démontrant qu’en unissant nos efforts, nous pouvons lutter contre les activités illicites et protéger les citoyens et les marchés des substances dangereuses et de la contrebande”.

Production illégale au sein de l’UE

Si l’Asie et l’Asie du Sud restent les principales régions d’origine des pesticides illégaux, une grande partie de la production et de la finalisation des produits a lieu dans l’UE, rappelle Europol, qui publiait ce mardi les résultats de la huitième édition de l’opération Silver Axe VIII. Celle-ci s’est déroulée en parallèle à l’opération Noxia et a mobilisé les autorités de tous les Etats membres de l’UE. Il s’agit de l’action annuelle d’Europol visant les pesticides contrefaits ou illégaux, soutenue par plusieurs organes européens. “Au total, les services répressifs ont saisi 2 040 tonnes de pesticides faux ou illégaux, arrêté 21 suspects et démantelé plusieurs installations de production utilisées pour la contrefaçon de pesticides”, a annoncé Europol.

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), qui a pris part aux contrôles pour la Belgique, a contrôlé de son côté 91 envois, soit 1066 tonnes de pesticides. Au total, 67 tonnes ont été saisies. “Seule une petite partie des marchandises saisies contenaient des substances actives interdites sur les marchés européens (210,9 kg). Trois enquêtes sont encore en cours, dont une enquête internationale”, précise l’agence belge.

Grâce à cette opération, les autorités ont pu identifier des tendances criminelles concernant les produits phytopharmaceutiques qui apparaissent sur le marché noir de l’UE. Selon Europol, “ces tendances comprennent la vente de contrefaçons, de produits interdits et d’importations non réglementées, à la fois en ligne et hors ligne”.

Un lourd coût environnemental

Europol rappelle que les substances non réglementées peuvent être extrêmement dangereuses pour l’environnement et la santé humaine. “L’utilisation de produits moins chers, illégaux et de qualité inférieure a entraîné la dévastation de champs et d’autres écosystèmes, tels que les populations d’abeilles. En outre, les pesticides contrefaits et illégaux ont un impact négatif sur l’économie de l’UE et sur la réputation des acteurs légitimes tout au long de la chaîne agroalimentaire.”

Depuis la première édition de l’opération Silver Axe, près de 7000 tonnes de pesticides illégaux et contrefaits ont été saisies. “En éliminant du marché ces menaces non réglementées, nous contribuons à un avenir plus sûr et plus sain pour les citoyens de l’UE, illustrant ainsi le pouvoir de la collaboration dans la protection de ce qui compte le plus”, estime la Belge Catherine De Bolle, directrice exécutive d’Europol.